21 Temmuz 2019 15:02

Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davanın avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Erdoğan ALAYUMAT
    Urfa

    "Çözüm sürecini bitiren olay" olarak tarihe geçen Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davada bir arpa boyu yol alınmazken, olayla hiç alakası olmayan sanıkların hepsi 2.5 yıl sonra beraat etti. Dava Avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

    22 Temmuz 2015'te Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 2 polis kaldıkları evde öldürüldü. Olaydan kısa bir süre sonra HPG’den gelen açıklamayla olay üstlenildi ve Suruç’ta 33 gencin yaşamını yitirdiği katliama "misilleme eylemi" olduğu belirtildi. Ancak çok geçmeden HPG’den gelen ikinci açıklamayla olayın kendileri tarafından yapılmadığı kaydedildi.

    DOSYA ÇELİŞKİLERLE DOLU

    Olay sonrası ilçede 7 kişi gözaltına alındı, günlerce süren işkenceden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Dosyaya "gizlilik" konularak, uzun süre avukatların erişimi engellendi. Dosya üzerinden "gizlilik" kararı kalktıktan sonra dava avukatları dosyanın çelişkilerle dolu olduğunu ve tutuklanan kişilerin olayla hiçbir alakası olmadığını ortaya çıkardı.

    HEPSİ BERAAT ETTİ

    Uzun süren duruşmaların ardından Urfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4’üncü duruşmasında sanıklardan Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılıç tahliye edildi. Tutuklu sanıklar Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın ve Naci Yılmaz ise davanın 13’üncü celsesinde cinayet suçlamasından beraat ederken, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 1 yıl 6’şar ay hapis cezası vererek, tahliye edildi.

    Dava dosyası tüm çelişkileriyle ortada dururken, dava avukatlarından Hüseyin Akay, olayın faillerinin ortaya çıkarılması için mahkemenin bir şey yapmadığını ve 4 yılda davada bir arpa boyu yol alınmadığını söyledi.

    SORUŞTURMA DA DAVA DA ŞAİBELİ

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın da davanın da şaibeli olduğunu söyleyen Akay, özellikle ilk soruşturma savcısının "gizlilik" kararı kalktıktan sonra açılan davada faillerin bulunmaması için gayret sarf ettiğini belirtti. Dosyada en önemli delilin Murat Kuru adlı polis memurunun olay yerinde bulunan parmak izi olduğunu, bunun daha sonra raporlaştırıldığını, raporun büyük uğraşlar sonucu ancak dava dosyasına girebildiğini dile getiren Akay, rapora ilişkin olay yerinde parmak izi çıkan polislerin ifadelerinin alınması için yaptıkları tüm talepler mahkeme tarafından reddedildiğini ve taleplerinin hiçbirinin dikkate alınmadığını söyledi. 

    İSİMSİZ "İHBAR" TELAFONLARI

    İsimleri belirsiz iki kişinin ihbarıyla bazı kişilerin hedef alındığını sözlerine ekleyen Akay, “Hukuki olarak bu kişilerin sadece iki belirsiz ihbar telefonuyla cezalandırılması hayatın olağan akışına aykırıydı. Bunların en önemli ortak özelliği HDP’nin seçim çalışmasını yapan gençlerdi. Savcılık özel telefondan ihbar yapılmasına rağmen bu ihbarı yapan kişilerin kimler olduğuna ilişkin en ufak bir araştırmada bulunmadı. Bu ihbarların kaynağının bulunması gerekir. Bu kaynağın bulunması da çok basittir. Bu ihbarın gerçeklik payının olup olmadığı araştırılmalıydı. Fakat savcılık sadece bu isimsiz ihbarı değerlendirerek, bu soruşturmayı devam ettirmeyi tercih etti” diye konuştu.

    "SENARYO UYDURULMUŞTU"

    Soruşturma savcısının asıl fail olan polisi soruşturma aşmasına dahil etmeyerek, ciddi şaibelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getiren Akay, “Davada adeta senaryo uydurulmuştu. Bu senaryo kime hizmet etmesi için oluşturuldu bilemiyoruz. Yetkisi olmamasına rağmen başka bir sorgu hakimi tarafından birçok kişi tutuklandı. Bu tutuklamaları yapan da FETÖ suçlamasıyla açığa alındı ve tutuklandı. Otopsi savcısının yine FETÖ'den açığa alınması ve tutuklanması diğer şaibelerdi. Başlangıç itibariyle FETÖ iddiası reddedildi. Bu iddianın araştırılması gerekirdi. Fakat bu konularda hiçbir araştırma yapılmadı. Nihayetinde sanıkların bu suçlamada beraat edeceğini gerekli yerlere beyan ettik” dedi.

    "DELİLLERE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

    Akay, şöyle devam etti: "Geçen yıllarla beraber delillerin daha çok karatılması ve bu delillere ulaşmanın mümkün olmadığı bir durum söz konusu. Öldürülen polislerin ailelerine gittik, bu olayla ilgili duyarlılık yaratmasını istedik. Ancak aileler savcılığın soruşturmasına daha çok güvendiler. Mutlak gerçek peşinde olduğuna inandılar. Nihayetinde de bunun böyle olmadığını son anda fark ettiler. Ve aileler dosyayı karardan sonra avukatla takip etmeye başladılar. Şu anda itirazlarını yapmaktalar. Zaten ilk karar onandı. Beraat alanlar onandı. Şu anda dosya temyiz gerekçesiyle Yargıtay sonucu bekleniyor.”

    DOSYA "FAİLİ MEÇHULE" İLERLİYOR

    Yargıtay’ın temyiz kararından sonra dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden savcılık tarafından araştırılacağını dile getiren Akay, “Fakat bu araştırmalarda dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik bir araştırma mı yapılacak yoksa sadece üstün körü bir araştırma mı yapılacak? Bunu da bilemiyoruz. Dosyanın failleri şüphelileri dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Birçok polis memuru bu dosyada şüphelidir. Bunu delileriyle birlikte dosyaya soktuk. Buna rağmen onlarla ilgili bir işlem yapıldı diyemiyoruz. Yani dosya faili meçhul olma yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

    "ZOR BİR NOKTAYA GETİRİLDİ"

    Tutuklu yargılananların tümünün beraat etmesi olması gereken bir durum olduğunu dile getiren Akay, “Ama dosyanın örtbas edilmesi beraat kararı verilerek değil, bu kişileri mahkum ederek olabilirdi. Çünkü kamuoyuna bir gösterilecek ve toplum bu noktada tatmin olacaktı, ancak bunu yapamadılar, çünkü ortaya atılan tüm iddialar çürütüldü. Beraat kararları asıl faillerin bulunması için bir fırsattır. Geçen zaman zarfından delilerin gün geçtik ulaşılamayacak bir noktaya gelmesidir. Mesela telefon kayıtlarını bir zamandan sonra silinmesi ya da kamera kayıtlarının zaten silinmiş olması. Bu delilerin bir çoğunu aynı zamanda toplanmaması, kişilerin doğru beyanda bulunması, kişilerin savunmalarını yapılması ya da inkar etmesi yolu açılmış oluyor. Şu an yine faillere ulaşılması imkansız değil. Zor bir noktaya getirildi” diye konuştu. (Urfa/MA)

    'Ceylanpınar olayı aydınlansın istenmiyor'

    'Ceylanpınar olayı aydınlansın istenmiyor'

    Ceylanpınar’da patlama

    Ceylanpınar’da patlama

    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz

    Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz

    ÖNCEKİ HABER

    Avcılar'da 4 kişide Batı Nil Virüsü virüsü bulundu
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    İnkârın kör kuyusundaki esaret ve linç!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    İşe dair yeni trend: Biz biliyoruz da mı yapıyoruz?

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Zamanı ne zaman?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Dostum dostum güzel dostum...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Islık

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    2 çocuk, 33 can, gerisi yalan

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Amerikan yaşam tarzı

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Düşük doz radyasyon, p53 mutasyonları ve kanser

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Kemal Tahir sinemada

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Şeytani anayasalar’ meselesi (1)

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Sancılı ozanın son isteği
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor
    Avukat Akay: 'Çözüm sürecini bitiren' Ceylanpınar davası faili meçhule gidiyor

    Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayının üzerinden 4 yıl geçti. Davanın avukatı Hüseyin Akay, dosyanın "faili meçhule" doğru ilerlediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 2 ölü, 5 kayıp

    Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 5 kişi aranıyor.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üç yeni atama yapıldı.

    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı
    İstanbul’da mültecilere operasyon: Mülteciler evlere ve atölyelere kapandı

    İstanbul’un çeşitli ilçelerinde mültecilere dönük operasyonlar düzenleniyor. Geri gönderme korkusu yaşayan mülteciler evlerinden, iş yerlerinden dışarı çıkamaz hale geldi.

    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı
    Avrupa siyasetçileri demokrasiye karşı

    Avrupa’nın gündeminde geçtiğimiz hafta ticari anlaşmalar, mültecilere engeller ve meclis kapatma tehditleri vardı.

    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam
    İşe iade davasını kazanan Sibaş işçileri: İşe dönene kadar mücadeleye devam

    Mahkeme kararı uygulanana kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade eden Sibaş işçileri, “Biz direnişi mahkemede kazanmak için değil iş başı yapmak için verdik” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı
    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

    Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası yaşanan daralmanın ardından FOX Haber 3 isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    Gençlik kampının enerjisini okullara, işyerlerine taşıma zamanı
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    17. Gençlik Yaz Kampı: Gençler atölyelerde üretti, tartıştı, paylaştı ve eğlendi
    "Anadolu kültürü bana ilham veriyor"
    "Anadolu kültürü bana ilham veriyor"
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"
    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"

    "Bakur" belgeselinin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile dayanışma amacıyla Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişi, Türkiye'nin pek çok ilinde anıldı: Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız.

    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi
    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

    Sendikalaştıkları için işten atılan ve 459 gündür direnişte olan Cargill işçileri, işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmıyor. İşçiler direnişini fabrika önünde sürdürüyor.

    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri kaybedilen yakınları için 747. kez adalet talep etti. Bu hafta Hasan Gülünay’ın akıbeti soruldu.

    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi

    Meclise verilen 13 bin 488 yazılı soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. Bu dönem Meclis 691 maddelik 39 yasa çıkarırken, Saray ise toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı.

    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi
    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi

    Babaya, çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan 30 yıl hapis cezası verildi. Anne: Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın.

    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor
    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor

    Sulama kanalları ve Fırat Nehri'nin her yıl onlarca can aldığı Urfa'da, Büyükşehir Belediyesi 2 milyon nüfuslu şehre 8 havuzla hizmet veriyor. 

    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor
    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor

    1984-2009 yıllarında mayınlar ve patlayıcı maddeler nedeniyle bin 269 kişi yaşamını yitirdi. Toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın var.

    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı
    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı

    RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’den RTÜK yönetici ve çalışanlarına mesaj: RTÜK’ün siyasi iktidarın kontrolünden uzak olması gerektiğinin altını çizmek isterim. 

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistiklerini değerlendiren Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okullarımızın sadece yüzde 2,5’i amacına ulaşılabilmiş.

    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi
    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi

    Yapı Kredi Yayınları, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir

    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İran ise açıklamayı yalanlayarak "ABD kendi drone'unu vurmuş olabilir" dedi.

    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı
    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı

    Gezi direnişi davasına dair kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan ‘geziyisavunuyoruz.org’a erişim engeli getirildi.

    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı

    Başak Demirtaş, cezaevindeki eşi Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı.