Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe müdahale eden polisler, HDP’li milletvekillerini darbetti. Saldırıda yaralanan HDP ve CHP’li 3 milletvekili hastaneye kaldırıldı, en az 23 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Suruç'ta yaralananlar da var. Ankara’da da Sakarya Meydanı’nda yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermedi, 8 kişi gözaltına aldı.

IŞİD'in 20 Temmuz 2015 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik gerçekleştirdiği katliamın 4’üncü yıldönümünde İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı.

Suruç Aileleri’nin adalet talebiyle Halitağa Parkı’nda her ay yaptığı oturma eylemi sonrası aralarında HDP ve CHP’li milletvekillerinin de yer aldığı kitle, Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak açıklama için yürüyüşe geçti.

HDP VE CHP'Lİ VEKİLLER YARALANDI

Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na doğru yürüyen kitlenin önünü kesen polis kitleye biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı.

Twitter'dan yayınladığı videoyla polis saldırısına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Şiddetle karşı karşıya kaldık. Gaz sıktılar, plastik mermi sıktılar” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve hükümete seslenen Tanrıkulu, "Milletvekillerine yurttaşlarına şiddet uygulayan devlet hiçbir zaman orada duramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun paylaşımında HDP’li milletvekili Erol Katırcıoğlu ve CHP'li milletvekili Ali Şeker'in gaz fişeği ve plastik mermiyle karın ve ayaklarından yaralandığı görüldü.

Erol Katırcıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS TEKRAR SALDIRDI

Saldırı sonrası Khalkedon meydanında basın açıklaması düzenlemek isteyen gençlik örgütlerine polis yine saldırdı. HDK Eşsözcüsü ve HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de aralarında bulunduğu kitle Kalkedon Meydanı’nda açıklama yapmak istedi. Ancak Koçyiğit konuştuğu sırada polisler meydandaki gruba da plastik mermi ve biber gazı ile kitleye saldırdı. Bir çok kişi yaralanırken, Koçyiğit de ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

EN AZ 23 GÖZALTI

Polis saldırısında en az 23 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle: ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP MYK üyesi Ebru Yiğit, Suruç yaralıları Doktor Çağla Seven ve Caner Delisu, SGDF Eşbaşkanı Okan Danacı ile Deniz Devrim Kaplan, Mehmet Korkmaz, Şükran Yaren Tuncer, Zeynel Cuhadar, Ayşe Ece Uzun, Şeyma Çopur, İlknur Çetin, Gökhan Gören, Enes Sandavuç, Oğurcan Özçelik, Berkay Ustabaşı, Zehra Aydemir, Sezer Çakmak, Umut Akgül, Özgür Cihan Uçar ve Metin Coşkun.

Gözaltına alınanlar önce Kadıköy Rıhtım Polis Karakolu’na, buradan da Vatan Caddesi’nde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Yapılan gözaltılar üzerine Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda avukatları dayanışmaya çağırdı. (HABER MERKEZİ)