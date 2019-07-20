Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde yaşamını yitiren 33 kişi mezarları başında anıldı. Aileler adına yapılan konuşmalarda, adalet mücadelesinin süreceği belirtilirken katliamın unutulmaması çağrısı yapıldı.

İSTANBUL- ADALET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

En kitlesel anma Sultangazi'ye bağlı Gazi mezarlığı oldu. Katliamda yaşamını yitirenler Duygu Tuna, Cemil Yıldız ve İsmet Şeker anıldı. Anmaya, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili Hüda Kaya’nın yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi ile yurttaş katıldı.

Fotoğraf: MA

Katliamda yaşamını yitiren Polen Ünlü ve Hatice Ezgi Sadet için de Ihlamurkuyu mezarlığında anma gerçekleştirildi. “Adalet için Suruç'u unutma Polen Ünlü, Hatice Ezgi Sadet, Şennur Ayaz Ünlü ölümsüzdür” pankartının açıldığı anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile Murat Çepni, HDP ilçe örgütü yöneticileri, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri, ESP ve Sosyalist Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı.

Anmada konuşan Hatice Ezgi Sadet’in annesi Sunay Sadet, “Böyle bir anda konuşmak çok duygulandırıyor. Sizleri burada görmek ayrı bir huzur kattı bize. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.



SGDF Eş Başkanı Alev Özkiraz da “Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız” diye belirtti.

Ardından konuşan HDP Milletvekili Murat Çepni, “4 yıldır adalet mücadelesi sürüyor ama biz biliyoruz ki gerçek adalet halkların mücadelesiyle gerçekleşecek” diye konuştu.



Katliamda yaşamını yitiren Ece Dinç için de Karacaahmet mezarlığında anma gerçekleştirildi. Dinç'in mezarı başında "Ece Dinç ölümsüzdür" pankartı açıldı. Dinç'in ailesinde çok sayıda kişi eşlik etti. Nazegül Bahar Boyraz için de Küçükyalı Mezarlığı’nda anma gerçekleştirildi. Vatan Budak içinde Karlıtepe mezarlığında anma gerçekleştirildi. Büşra Mete içinde Şeyhli Mezarlığında anma gerçekleştirildi. Anma öncesi Mete'nin arkadaşları yürüyüş gerçekleştirdi. Alper Sapan içinde Kurtköy Mezarlığında anma gerçekleştirildi.

VAN - ARKADAŞLARIMIZIN KATİLLERİ ORTAYA ÇIKINCAYA KADAR..

Katliamda yaşamını yitiren Yunus Emre Şen Van'da, Süleyman Aksu Yüksekova'da, Mücahit Erol, Medali Barutçu ve Serhat Devrim ise Muş'ta mezarları başında anıldı.

HDP Van İl Örgütü, Yunus Emre Şen'in mezarlığını ziyaret etti. Karşıyaka mezarlığında yapılan anmaya HDP Milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, Şen'in annesi, babası ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anmada konuşan HDP Milletvekili Murat Sarısaç, katliamın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala tek bir yargılananın olmadığını dile getirerek, “Rojava’da devrim gerçekleşmiş oldu. Rojava'daki devrim gerçekleşmesine rağmen bir yanımız eksik. Devlet bu katliamı hala aydınlatmış değildir. Bu arkadaşlarımızın katilleri ortaya çıkıncaya kadar, baştan sona kadar sorumlusu kim olursa olsun, yargılanıncaya kadar takipçisi olacağız" dedi.

Sarısaç'ın konuşması sırasında polisler mezarlığa gelerek anmaya ve basının çekim yapmasına engel olmaya çalıştı.

HAKKARİ - MEZARA OYUNCAKLAR BIRAKILDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ise HDP'nin öncülüğünde Suruç'ta yaşamını yitiren Süleyman Aksu'nun mezarı ziyaret edildi. Anmaya HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin yanı sıra Barış Anneleri, HDP il ve ilçe yöneticileri katıldı. Ardından konuşan Süleyman Aksoy’un annesi Kudret Aksu, katliamı kınayarak faillerin yargılanmasını talep etti. Anmada Aksu'nun mezarına oyuncaklar bırakıldı.

SURUÇ İÇİN ADALET PLATFORMU: 33 DÜŞ YOLCUMUZ İÇİN ADALET HÂLÂ UZAK

Suruç katliamının 4. yıl dönümü ile ilgili Suruç İçin Adalet Platformu tarafından yapılan açıklamada “33 düş yolcumuz için adalet, hâlâ uzak” denildi.

Kobanê'de, Kuzey Suriye'de IŞİD’in tarih sahnesinden silindiği vurgulanan açıklamada; “Düş yolcularının inşa için çıktıkları topraklarda halklar bugün daha umutlu, geleceğinden daha emin. Tesellimiz de büyük. Ama bir yanımız eksik: Adalet! 20 Temmuz'da Amara Kültür Merkezi bahçesinde bıraktığımız 33 düş yolcumuz için adalet, hâlâ uzak” denildi.

4 yıldır asıl suçlular, suçluları yönlendirenler ve onları koruyanlar; devlet görevlileri ve yetkililerinin katliam soruşturmasından ve davalarından uzak tutulduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Göstermelik olarak birkaç polis hakkında açılan soruşturma ve davalar, devletin işlediği suçu aklamaktan başka bir amaca hizmet etmiyor. Suruç Ana Davası, tüm itirazlarımıza rağmen Hilvan Cezaevi kampüsünde görülmeye devam ediyor. Birçok şehirden Urfa’ya gelerek adalet arayışını sürdürenler, olağanüstü önlemler ve jandarma baskısı altında duruşma salonlarına girebiliyor, yine ailelerin davaya ilişkin açıklama yapması dahi jandarma zoruyla engelleniyor. Fakat yılmadan davayı takip etmeye devam ediyorlar. Her defasında şu çığlık yükseliyor duruşma salonlarından: Bu kadar önlemi çocuklarımızı korumak için alsaydınız bu katliam gerçekleşmezdi!”

Katliam davasında 10. celsenin geride kaldığı hatırlatılan açıklamada; “Katliamın yargı önüne çıkarılabilmiş tek sanığı olan Yakup Şahin’in duruşmada hazır edilmesi talebimiz önce mahkemece kabul edildi, fakat celse arasında ‘bilmediğimiz bir nedenle’ bu karardan dönülerek SEGBİS'le duruşmaya katılmasına karar verildi. Amara Kültür Merkezi’ni gören kamera görüntüleri ancak üç buçuk yıl sonra dosyaya getirtilebildi, gelen görüntülerin ise katliamdan sonraki beş saatlik kısmının kesildiği ortaya çıktı. Katliam günü halk tarafından yakalanarak polise teslim edilen fakat polis tarafından hiçbir işlem yapılmayarak serbest bırakılan ve devamında hakkında takipsizlik kararı verilen Abdullah Ömer Aslan, ısrarlı taleplerimiz sonucu duruşmada tanık olarak dinlendi. Tüm ifadeleri çelişkili olan, imam olmasına rağmen ikindi namazı saatini dahi bilmediği ortaya çıkan, Suruç’a geldiği motorunun satışını bir polis memurunun yaptığını bildirmesine rağmen kim olduğunu dahi hatırlamayan Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulması talebimiz mahkeme tarafından kabul görmedi” denildi.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında IŞİD, Suriye'nin Kobanê kentine saldırı başlatmış ve kentte IŞİD'e karşı direniş başlamıştı. Kobanê halkı ile dayanışmak için birçok ülkeden insan kentin sınırına akarak direnişe destek olmuştu. IŞİD'in bölgeden çıkartılması ardından da kentin yeniden inşası için birçok destek kampanyaları örgütlenmiş, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğünde Kobanêli çocuklarla dayanışma amacıyla oyuncak kampanyası başlatılmıştı. 20 Temmuz 2015 tarihinde ise Suruç Amara Kültür Merkezi'ne gelen SGDF üyesi gençler basın açıklaması yaptıkları sırada IŞİD'in canlı bomba saldırısına uğramış ve 33 kişi yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)