19 Temmuz 2019 19:09

Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz

Suruç Katliamı’nda eşi Cemil Yıldız’ı kaybeden Sultan Yıldız, yarın gerçekleştirilecek anma için destek çağrısında bulundu.

Suruç Katliamı'nda eşini kaybeden Yıldız: Suruç’a anıt yapılmasını istiyoruz

Fotoğraf: MA

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    Üzerinden 4 yıl geçen Suruç Katliamı’nda eşi Cemil Yıldız’ı kaybeden Sultan Yıldız, “Bizim istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi Suruç’a bir anıt yapılması” diyerek Urfa Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli izni vermesini istedi.

    Kobanê’deki çocuklarla dayanışmak amacıyla Suruç’ta bulunan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi gençlere yönelik 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın bugün 4. yılı.  Suruç Katliamı’nda hayatını kaybeden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Esenler İlçe Başkanı Cemil Yıldız’ın eşi Sultan Yıldız, 4 yıldır yaşadıklarını ve verdikleri adalet mücadelelerini MA’dan Barış Ceyhan’a anlattı.

    Eşi ile 33 yıllık evli olduklarını söyleyen Sultan Yıldız, “Olayın olduğu gün akşam geç saatlere kadar bana haber vermediler. Sonra haberi aldığımda ben de olay yerine Cemil’i teşhis etmeye gittim. Cemil’den sonra kızımın psikolojisi çok bozuldu. Çok uzun bir süre kendine gelemedi. Şu an bile nasıl zorlandığımızı anlatmaya kelimeler yetmez” dedi.

    NEDEN ÖNLEM ALINMADI?

    Sultan Yıldız’ı saldırının kendisi kadar öfkelendiren bir diğer şey ise, katliamın olduğu dönem ilçede bulunan ve katliam sebebiyle yargılanan bir polis amirine 7 bin 500 TL para cezası verilmesi. Verilen bu para cezası hayatını kaybeden 33 insanın bedeli sayılarak kendileriyle adeta dalga geçildiğini söyleyen Yıldız, “Burada müthiş bir asayiş zafiyeti var ki, 33 can orada göz göre göre katledildi. Olaydan 32 gün önce Suruç Emniyeti’ne bu saldırının yapılacağına dair istihbarat veriliyor. Neden önlem alınmadı? Bu yüzden orada bulunan bütün polisler, bütün mülki amirlikler suçludur” diye konuştu. Yıldız, “Eğer 5 Haziran Amed katliamı aydınlatılsaydı, Suruç olmayacaktı. Suruç aydınlatılsaydı, 10 Ekim Ankara katliamı olmayacaktı. Ama sırasıyla bu katliamları yaptılar, katliamlara göz yumdular. Bu çok büyük bir yüktür. Bunun altından kalkamazlar. ‘Bunu nasıl unuttururuz’ diye çaba harcıyorlar ama bunu yapamayacaklar”dedi.

    ‘YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ANIT ENGELLENİYOR’

    Yıldız, yine katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi yakının hayatını kaybedenlerin anısına yapmak istedikleri anıtın Urfa Büyükşehir Belediyesi’nce engellenmesini de tepkili. Yıldız, bu konuda şunları ifade etti:

    “Bana göre bu mesele herkesin meselesidir, insanlık meselesidir. Biz Suruç’a gittiğimizde hem öfkeleniyoruz hem hüzünleniyoruz. Çünkü orada canlarımız gitti. Bizim istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi Suruç’a bir anıt yapılması. Ayrıca İstanbul’da bir vakıf kurmayı ve 33 ağaç dikip canlarımızın adına bir orman kurmak istiyoruz.”

    DAYANIŞMAYA DAVET ETTİ

    Katliamın üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hala ilk gün ki etkisinde olduklarını dile getiren Yıldız, “4’üncü yılındayız ve şu ana kadar 20 anma yaptık. Her ayın 20’sinde 33 dakika oturma eylemi yapıyoruz. Bu yıl yine Süreyya Operası’ndan Rıhtıma kadar yürümeyi düşünüyoruz. Ayrıca 3 Ağustos’ta Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda Suruç şehitlerimiz için konserimiz var” diyerek, herkesi dayanışmaya davet etti. (HABER MERKEZİ)

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