Suruç Katliamı Davası: Tanıkların mahkemede dinlenmesi istendi

Suruç katliamında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak ve ihmal" suçlamasıyla 2 polisin tutuksuz yargılandığı dava duruşmasında, 7 tanık polisin ifadelerinin talimatla alınmasına karşı çıkan müşteki avukatlar, tanıkların mahkemede dinlenilmesini istedi.



Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde, IŞİD üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz’ün kendisini patlatması sonucu 33 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin polis memurları A.K. ve A.O.D hakkında "Görevi kötüye kullanmak ve ihmal" suçlamasıyla açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Fettullah Gülen Cemaatine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık A.K. ve tutuksuz yargılanan A.O.D. katılmadı. Hayatını kaybeden aileler adına avukat Kader Tonç duruşmaya katıldı.



Mahkeme heyeti, 25 Eylül’de görülen son duruşmada emniyet yetkililerinin tanık sıfatıyla mahkemede dinlenmeleri için adreslerine tebligat gönderilmesine karar vermişti. Ancak tanık sıfatıyla mahkemeye çağırılan emniyet yetkililerinin talimatla ifadelerinin alındığı anlaşıldı.



Talimatla alınan ifadelerde tanıkların hepsi olayda ihmallerinin olmadığını, olaya ilişkin Mobese kayıtlarının gerekli yerlere iletildiğini beyan etti. Bazı tanık polisler ise, beyanlarında patlamanın olduğu saatte evde olduklarını ileri sürdü.

İfadelerin okunması sonrası söz alan Av. Kader Tonç, hayatını kaybedenlerin aileleri adına yargılamaya katılma talebinde bulundu.



Müvekkilleirtnin Ankara katliamında yakınlarını kaybettiğini, Suruç katliamının ise bu katliamla ilişkili olması bakımından delillerin doğrudan değerlendirilmesi açısından müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini isteyen Av. Tonç, talimatla ifadeleri alınan 7 tanık polisin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti.

“BOMBACININ ORAYA NASIL GELDİĞİ, NE YAPTIĞI ÖNEMLİ!”

Alınan tanık anlatımları üzerinde de duran Av. Tonç, anlatımlarda daha çok SGDF'lilerle ilgili bilgiler olduğunu, ancak asıl önemli olanın canlı bomba eylemcisi Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün o gün oraya nasıl geldiği ve öncesinde ne yaptığının olduğunu ifade etti.



Bu nedenle tanıklara soru sorma koşullarının sağlanması gerektiğini vurgulayan Tonç, "Bizim tanıklara soru sorma koşulumuzun sağlanması lazım. Bu tanıklar görüntüleri izleyen, görüntüleri toplayan kişiler. Talimatla ifadesi alındığında o günü anlatıyorlar, ancak bir ihmal var mı? Onun öncesine bakılması gerekiyor. Esas maddi gerçek bu şekilde ortaya çıkacaktır" dedi.

“KAMERA KAYITLARI DOSYAYA EKLENSİN”

Tanıkların söz ettiği kamera kayıtlarının dosyaya konulmasını mahkemeden talep eden Tonç, yine sanıklardan Ahmet Oğuz Davarcı'nın da bahsettiği 19 ve 20 Temmuz 2015 tarihli telsiz konuşmalarının dökümünün yapılıp, dosyaya celp edilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, avukat Kader Tonç'un taleplerinin bir sonraki celse değerlendirileceğini belirterek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi. (Urfa/MA)