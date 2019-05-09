Suruç Katliamı davası: Görüntülerin 5 saati dosyada yok

33 kişinin yaşamını yitirdiği Suruç Katliamı'na ilişkin davanın 9’uncu duruşmasında olay günü görüntülerinin 5 saatlik kısmının dosyaya girmediği öğrenildi. Ayrıca Mezopotamya Ajansına (MA) konuşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elindeki IŞİD'in Türkiye Emiri İlyas Aydın ile ilgili araştırma yapılması talep edildi. Dava 7 Ağustos'a ertelendi.

Urfa’nın Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi'nde 20 Temmuz 2015 tarihinde Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) çağrısıyla bir araya gelen 33 kişinin katledilmesine ilişkin davanın 9'ncu duruşması, Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Urfa T Tipi Cezaevi Kampüsü içerisindeki mahkeme salonunda görülen duruşmayı, yaşamını yitirenlerin aileleri ve Suruç gazilerinin yanı sıra, Suruç Aileleri İnisiyatifi, HDP Urfa milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve parti yöneticileri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri, Yazar Mukaddes Erdoğdu Çelik, Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik; Diyarbakır, İstanbul ve Urfa barolarına bağlı avukatlar izledi.

Duruşma öncesinde mahkeme salonunu ablukaya alan askerler, salona girenlerin üstlerini arayıp cep telefonlarının kapatılmasını istedi.

Suruç katliamında yaşamını yitirenlerin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, davanın tek sanığı Yakup Şahin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edildi.

"ADALET, EKMEK GİBİ SU GİBİ İHTİYAÇTIR"

Kimlik tespitlerinin ardından duruşma müşteki ifadeleri ile başladı. İlk olarak sözü katliamda yaşamını yitiren Hatice Ezgi Sadet’in babası Ali Sadet aldı. Sadet, “Adalet bizim için ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. Bu nedenle adalet arayışımı devam ettireceğim” dedi.

Ardından söz alan Mahmut Akyürek de “Biz bu ülkenin dört bir yanından adalet arayışı için buraya geliyoruz. Mahkemeniz aydınlatmak için hiçbir çaba sarf etmiyor, anlıyoruz ki adalet mazlumun yanında değil” diye konuştu.

NEREDE ADALET BU ADALET?

Katliamın mağdurlarından Feti Aydın da “Siz sanık Yakup Şahin’i buraya dahi getirmiyorsunuz. Fakat çocuğu için adalet isteyen Besra annemiz tutuklanıyor. Ama bizi yıldırmayacaklar, adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Şemsi Yurtgül, ”Ben bir anneyim, vazgeçmeyeceğim, sonuna kadar davacıyım” derken Sultan Yıldız da ”Biz bu davanın peşini bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisiyiz” diye konuştu.

Katliamın mağdurlarından Mehmet Özkan, adaletin herkese lazım olduğunu dile getirerek “Adalet size, bize, kurda kuşa da lazım. Peki soruyorum nerede bu adalet?” dedi.

İLYAS AYDIN İÇİN ARAŞTIRMA TALEBİ

Katliamda eşi Ferdane ve oğlu Nartan Kılıç’ı kaybeden Metin Kılıç, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) elinde bulunan "IŞİD’in Türkiye emirleri" İlyas Aydın’ın MA'da çıkan itiraflarını hatırlarttı ve Aydın ile ilgili araştırma yapılmasını talep etti.

Çağla Seven de ”Suriye’de yakalanan İlyas Aydın, devletle pazarlık yaptığını söylüyor. Peki bu pazarlıklar kim için yapılmış? Bizim canımızla ilgili kim pazarlık yapmış? Bu soruların cevabını araştırmayı düşünüyor musunuz?” diye sorarken, sanık Yakup Şahin’in duruşma salonuna getirilmesi talebinde bulundu.

Urfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel de “İlyas Aydın, Suruç katliamını biz yaptık diyor. Bunu araştıracak mısınız? Eğer buradaki herkesin ve toplumun adalet duygusunu zedelemek istemiyorsanız, bu katliamı her yönüyle araştırmak zorundasınız” diye konuştu.

Davanın tek sanığı olan Yakup Şahin’e dava sonucunda 33 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin vicdanları rahatlatmayacağını aktaran Öncel, mahkeme heyetine dönerek, “Orada sizin çocuğunuz ya da benim çocuğum olabilirdi. Biraz vicdanınız varsa gerçeği ortaya çıkartmak için çaba harcarsınız. IŞİD Emiri İlyas Aydın 'Suruç, Ankara katliamlarını biz yaptık' diyor. Bu demeçler dikkate alınmalı. Birkaç duruşma önce tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Aslan dosyanın şu anda en kilit ismidir. Bu kişi ciddi anlamda araştırılmalı. Bu kişinin verdiği ifade tamamen yalandır. Bu kişi hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması talebinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

DOSYAYA GİREN YENİ GÖRÜNTÜLERİN 5 SAATİ KESİLMİŞ

Ailelerin ardından söz alan dava avukatlarından Kader Tonç, katliam gününe dair MOBESE görüntülerinin ilk defa dosyaya girdiğini açıkladı. Dosyaya giren görüntülerde yaptıkları incelemede katliam sonrasına ait görüntülerin 5 saatlik kısmının kesildiğini, kesilen kısmın ne olduğunu sordu. Gelen görüntüleri TEM şubede çalışan 2 polis memurunun incelediğini, bu kişilerin bu konuda uzman olup olmadığının bilinmediğini aktaran Tonç, canlı bombanın patlama öncesinde mutlaka keşif yaptığını, önceden yapılan bu keşif için görüntülerin geriye dönük incelenmesi talebinde bulundu.

"SURİYE’DE YAKALANAN IŞİD ÜYELERİNİN DURUMU SORULSUN"

Ardından söz alan Avukat Gülhan Kaya, “Katliama ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına sunulmayarak, katliamın faillerinin bulunması engellenmiştir. MOBESE kameralarının 5 saatlik bölümünün kesilerek dosyaya gönderilmemesi de aynı tutumun devamıdır” dedi.

Suriye’de yakalanan IŞİD üyelerinin durumunun MİT’e sorulmasını isteyen Kaya, İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi için istihbarat raporu istenmesini, "IŞİD’in Türkiye Emiri" İlyas Aydın’ın son günlerde basına verdiği demeçlerin dikkate alınması gerektiğini ve medyaya verdiği demeçleri dosyaya sunmaya çalışacaklarını söyledi.

KATLİAMDA ALINMAYAN ÖNLEMLER NEDEN BURADA ALINIYOR’

Avukat Güler Kılıç Polat da duruşma salonu etrafında alınan yoğun güvenlik önlemlerine dikkat çekerek “Burada yüzlerce kişilik dosyalara katılıyoruz, bu kadar güvenlik önlemi alınmıyor. Bu ailelere karşı neden bu kadar önlem alıyorsunuz? Çocuklarını korumak için alınmayan önlem neden ailelere karşı alınıyor?” diye sordu.

Savunmaların ardından mahkeme duruşmaya bir saat öğlen arası verdi.

YAKUP ŞAHİN: İLYAS AYDIN İSMİNİ İLK DEFA DUYDUM

Aranın ardından mahkeme heyeti sanık Yakup Şahin’e Ebu Ubeyde Turki kod adlı "IŞİD’in Türkiye Emiri" İlyas Aydın’ı tanıyıp tanınmadığını sordu. Şahin, bu ismi ilk defa duyduğu cevabını verdi.

ABDULLAH ÖMER ASLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Ardından söz alan iddia makamı, sanık Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı hakkındaki yakalama kararının devamına, tanık Abdullah Ömer Aslan’ın kullandığını beyan ettiği telefonunun HTS kayıtlarının istenmesine ve Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Yakup Şahin'in delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

İddia makamının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya bir süre ara verdi.

DURUŞMA 7 AĞUSTOS’A ERTELENDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Deniz Büykçelebi ve İlhami Balı hakkında yakalama kararının devamına, Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusu talebinin HTS kayıtlarının incelenmesinden sonra karara bağlanmasına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak patlama anı öncesinde ve sonrasındaki görüntülerin kesintisiz olarak gönderilmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine, Abdurrahman Alagöz’ün olay günündeki hareketlerine göre alakalı olduğu şahısların tespit edilip robotlaştırılmasına, İlyas Aydın hakkındaki bilgi ve soruşturmanın emniyet müdürlüğünden talep edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ağustos tarihine erteledi. (Urfa/MA)

Suruç Katliamı Davası: Tanıkların mahkemede dinlenmesi istendi