İHD Ankara Şubesi: Merve Demirel'e yönelik polis şiddeti son bulmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, KHK'lerle ihraç edilen emekçilerin yaptığı eyleme destek veren, babası da KHK’li Merve Demirel’in polis şiddetine uğramasına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Merve Demirel’e yönelik polis şiddetinin son bulmasını ve işkence ve kötü muamele yasağını ihlal edenler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Şubat ayında bir eyleme destek verdiği sırada gözaltına alınan Merve Demirel’e polis tarafından cinsel tacize maruz kaldığı fotoğrafla belgelenmiş ve bu durum kamuoyuna yansımıştı. İHD Ankara Şubesi, geçtiğimiz hafta gerçekleşen eylemde Demirel’in bir kez daha polis tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını kaydetti.

"İŞKENCEYİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Açıklamada, Demirel’in katıldığı eylem sonrasında 4 kadın polis tarafından arabaya çuval gibi fırlatılarak atılması sonucu kafasını aracın iç demirine çarptığı belirtilerek, kollarının bacaklarının morluklardan görünmez hale gelecek şekilde işkence gördüğü aktarıldı. Açıklamada, vücudundaki işkence görüntülerini sosyal medyada paylaştığı için tekrar gözaltına alınan Demirel’den başörtüsünün zorla alındığı, kendisine verilen boneyi takmasının dayatıldığı da ifade edildi. Kötü muamele ve işkencenin son dönemlerde bazı gerekçelerle devlet yetkilileri tarafından meşrulaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu tür vaka ve iddialara ilişkin soruşturma, cezalandırma ve gibi gerekli işlemler yapılmamakta, işkence ve kötü muamele yasağı artarak ihlal edilmektedir” denildi.

KAYIT DIŞI İŞKENCE İDDİALARI VAR

Ankara'da bazı kişilerin kayıt dışı gözaltına alınarak bir işkence merkezinde işkenceye uğradığına ilişkin iddialarının hatırlatıldığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde de belgelenmiş işkence vakalarının olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Anayasa'sında gerek Ceza Kanununda işkence ve kötü muamele yasağı tanımlanmış ve yasaklanmıştır. Anayasanın 7’nci maddesinin 3’ncü fıkrası uyarınca “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Merve Demirel'e yönelik polis şiddeti derhal sona ermesi ve “işkence ve kötü muamele yasağını” ihlal edenler hakkında derhal soruşturma başlatılması talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)

Polis tarafından cinsel tacize uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

Eylem sırasında Merve Demirel’i taciz eden polis hakkında hapis istemi

Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim