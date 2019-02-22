Merve Demirel: Can güvenliğimden endişeliyim

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı sırada cinsel tacize maruz kalan Merve Demirel’i taciz eden polisi savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları ardından, tacize karşı çıkanlara yönelik tehditler sürüyor. Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Merve Demirel, Soylu’nun açıklamaları ardından “Yaşadığımız olayı bıraktım, ailemin başına bir şey gelecek diye endişelenmeye başladım” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Emniyetin yaptığı açıklama ardından ailesinin hedef gösterilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Demirel, “Bu kabul edilemez bir durum. Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapan birinin böyle tehditler savurması, sağduyulu düşünmeyen insanlara büyük cesaret verir. Bu söylemlerle çok daha korkunç olayların önünü açıyorlar. Eğer kötü bir şey yaşanırsa bunu nasıl göğüsleyecekler, hesabını nasıl verecekler” diye sordu.

“Şu an tek derdim aileme, kardeşime söyledikleri şeyler yüzünden bir zarar gelebilir mi?” diyen Demirel, yetkililerin yaptığı açıklamaların olayı bağlamından kopardığını söyledi. Demirel, “En son geldiğimiz noktada kendim ve ailem adına can güvenliğimizi düşünüyorum” dedi.

'KADININ SUSMASINI BEKLEMEK KORKUNÇ BİR ŞEY'

Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan'ın kendisi ile yaptığı röportaj sonrası gözaltına alınmasına ilişkin de konuşan Demirel, “Gözaltına alındığını öğrenince gerçekten çok üzüldüm. Üstelik terör ile mücadele tarafından alındı. Biz meseleyi her zaman taciz üzerinden dillendirdik. Kadınlar üzerinden konuştuk. Meselenin terör ile hiç bir bağlantısı yok. Yaptıkları bütün açıklamalar bunu terörize etmeye çalıştıklarını gösteriyor” diye aktardı.

Türkiye’de tacizin çok yaşanan bir durum olduğunu söyleyen Demirel, “Bu durum karşısında susmayın, annenize anlatın, babanıza anlatın, kadınlar olarak seslerinizi yükseltin denilen ve böyle politikalarla yürütülmeye çalışan bir ülkede kadının susmasını beklemek korkunç bir şey” diye konuştu. (Ankara/MA)

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