Eylem sırasında Merve Demirel’i taciz eden polis hakkında hapis istemi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat’ta Sakarya Caddesi’nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından gerçekleştirilen eylemde, Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada cinsel tacize uğraması ile ilgili Polis Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırıda bulunmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

POLİS, “YANLIŞLIKLA OLDU” DEDİ

DHA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sezgin S, “İzinsiz gösteri yapılıyordu. Birkaç kez dağılmaları yönünde uyarılan grup dağılmayınca amirimizin talimatıyla gözaltı işlemine başladık. Müştekiyi omuzundan tutarak, birkaç kez araca bindirmeye çalıştım; ancak diz kapağını kaportaya koyarak, direndi. Ben de kendisini pantolonundan tutarak, araca bindirmek istedim. Sonuçta araca bindirdim. Elimin müştekinin kalça kısmına geldiğini, sonradan görüntüleri izleyince fark ettim. O sırada işimi yapmaya çalışıyordum. Kesinlikle cinsel taciz kastım olamaz” dedi. Müşteki Merve Demirel ise gözaltı sırasında polisin, kendisini normal şekilde tutmadığını ve cinsel saldırıya uğradığını o anda hissettiğini söyledi.

“YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU”

Soruşturmayı yürüten savcı alınan ifadeler ve olayla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli hakkında dava açmak için yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti. Soruşturma sonunda Polis Sezgin S. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ankara 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, olaydaki kast unsurunun savcılık tarafından değerlendirilemeyeceği, bunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Savcılık, olay yerindeki diğer polis memurları hakkında işkence ve cinsel saldırı suçlamaları yönünden ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

NE OLMUŞTU?

16 Şubat’ta TAYAD’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan üniversite öğrencisi Merve Demirel, gözaltına alındığı sırada polisin tacizine maruz kalmıştı. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan ve polisin tacizine uğrayan Merve Demirel için “Kardeşiyle terör örgütü eylemlerine katıldı, babası FETÖ üyesi” dedi. Bu açıklama kamuoyunun tepkisini çekti. (HABER MERKEZİ)

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