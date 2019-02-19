Polis tarafından cinsel tacize uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu

Ankara'da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınırken polis memuru tarafından cinsel tacize uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merve Demirel, avukatı Ayşegül Çağatay, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte Ankara Adliyesi'ne gelerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi.

Tacize dair fotoğrafların da yer aldığı dilekçede, "Cinsel saldırıda bulunan şüphelinin ve diğer şüphelilerin kimliğinin derhal tespitini, tespit edilemiyor ise PVSK (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu) uyarınca teşhis işleminin yapılmasını, şüpheliler hakkında memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma açılmasını, bu soruşturma kapsamında şüphelinin, işlemiş olduğu suçun CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 100'de sayılan suçlardan olduğu ve aleyhine olan delilleri karartabilme ihtimaline karşın tutuklanmasını talep ederiz" denildi.

"HALKIN ADALETİNDE YARGILANDILAR"

Adliye önünde açıklama yapan Merve Demirel, "Bizim Ankara Emniyeti'nden beklediğimiz açıklama şuydu; Evet biz gerekli işlemi yapacağız. Ancak utançlarına bir utanç daha eklediler. Bunu da benim üzerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında biz durumumuzu halka ifade ettik, onlar da savunmasını halka yaptılar. En güzeli bu oldu. Halkın adaletinde yargılandılar ve halk suçlayacağı kişiyi suçladı ve onları mahkum etti aslında. Biz burada yargısal hakkımızı kullanacağız; ama halkın gözünde bizim haklılığımız ortaya çıktı. Hep dediğimiz gibi insanlık onurumuzla işkenceyi yendik" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün "Kardeşiyle terör örgütü eylemlerine katıldı, babası FETÖ üyesi" açıklamasına ilişkin konuşan Merve Demirel, "Kendisinin hiçbir şekilde yargılanma süreci yoktur. Sadece görevinden ihraç edilmiş ve Adalet Komisyonu'na mağduriyetini belirten bir dilekçe vermiştir. Mesele bu kadardır. Ne gözaltına alınmış ne de tutuklanmıştır" diye konuştu.

HDP VE CHP KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlamasını istemiyle, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle konuya dair soru önergesi verdi. Ankara Barosu da genç kadının taciz edilerek gözaltına alınması hakkında suç duyurusunda bulundu. (HABER MERKEZİ)