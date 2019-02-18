Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat'ta Sakarya Caddesi'nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından gerçekleştirilen eylemde, M.D. isimli kadının gözaltına alındığı sırada cinsel tacize uğraması ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yayınlanan yazıda M.D'nin ve kardeşinin "terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katıldığı", babaları E.D’nin ise "FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü" iddiaları yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ifadelerde "M.D isimli şahsın Çorum’da ikamet ettiği zaman zaman Ankara’ya gelerek DHKP/C Terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, kardeşi B.R.D’nde anılan söz konusu eylemlerde aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü, babaları E.D’nin ise Çorum ilinde öğretmenlik yaparken FETÖ/PDY Terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı (Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu) 2016 yılı Ağustos ayında ihraç edilmiştir" iddiaları yer aldı.

TACİZ VAKASI MECLİSE TAŞINDI

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu, polisin M.D'yi gözaltına alırken taciz ettiği fotoğrafları hatırlattı ve polis hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlamasını istedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergelerde şu sorulara yer verildi:

Basın da yer alan bu görüntüleri başta İçişleri ve Adalet Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlar görmüşler midir?

Bu görüntülerle ilgili açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Tacizi gerçekleştirdiği gözüken kamu görevlisi halen görev başında mıdır? Bu görevlinin başka taciz vukuatları da olmuş mudur?

28 Şubatta bile görmediğimiz bu görüntüler üzerine herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?

Bu tarz taciz ve tecavüz olaylarında güvenlik görevlilerinin personellerini korudukları ve olayların üstünü örttükleri iddiaları doğru mudur?

Son 5 yıl içerisinde kaç yurttaştan güvenlik güçleri tarafından taciz edildiği yönünde şikâyet alınmıştır? Bu konuda devam eden soruşturma ve dava sayısı kaçtır? Bu konuda soruşturmaya gerek olmadığı ve takipsizlik kararı verilen şikâyet sayısı kaçtır?

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) Ankara’da gerçekleştirdiği eyleme dair polis kamerasına yansıyan eylemcilere saldırı, taciz vb. anlar var mıdır?

Eylemcilerin gözaltına alınması sırasında fotoğraflarla ortaya çıkan taciz olayı sonrası soruşturma açılmış mıdır?

ANKARA BAROSUNDAN GÖZALTINDA TACİZE SUÇ DUYURUSU

Ankara Barosu da genç kadının taciz edilerek gözaltına alınması hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda “Basında fotoğrafları yer alan kimliği bilinmeyen polis memuru tarafından cinsel saldırıya uğramış ve o an fotoğraflarla belgelenmiştir. Başlıca görevi kamunun güvenliğini sağlamak olan kolluk görevlisinin gözaltına alınmakta olan ve kendisini kesinlikle savunma imkanı olmayan bir vatandaşa karşı bu şekilde cinsel bir saldırıda bulunması kabul edilemez bir davranıştır. Fotoğraflardan çok net anlaşıldığı üzere, kolluk tarafından müdahale edilirken yapılmaması gereken bu fiil genç kıza uygulanmıştır. Bu durumda bir vatandaşı gözaltına alırken kolluk tarafından yapılan müdahale ölçülü olmalıdır. Kişilerin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmemeli ve konusu suç teşkil edecek davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır” denildi.

NE OLMUŞTU?

TAYAD'ın cumartesi günü Ankara Sakarya Caddesi'nde yaptığı eyleme katılan bir üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin tacizine maruz kalmıştı. (HABER MERKEZİ)