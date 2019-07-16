KESK: Grevli toplusözleşme ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Kocaeli ve İzmir'de 2020-2021 yıllarını kapsayan ve 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren toplusözleşme görüşmeleri öncesi basın açıklaması yaptı.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu, 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan toplusözleşme görüşmeleri öncesi İzmit İnsan Hakları (Sabri Yalım) Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Yöneticisi Yeliz Yılmaz Karstarlı'nın okuduğu basın açıklamasında, toplu sözleşmede grevli toplusözleşme ve örgütlenme özgürlüğü talep edildi.

"HALKTAN YANA BİR KAMU HİZMETİ"

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenli gelecek ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı için mücadele edeceklerini belirten Karstarlı, "Kapsamından, tarafların belirlenmesine, grev hakkımızın yasal güvence altına alınmamasından, uyuşmazlık durumunda devreye girecek olan Hakem Kurulunun yapısına kadar onlarca temel sorunu bulunan, yasak ve sınırlamalarla yüklü, hak arama yollarını kapatan bu fason toplu sözleşme sistemi bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil, tam dört kez iflas etmiştir. Biz KESK ve üye sendikaları olarak; kendine Müslüman olanların, hep bana hep bana diyenlerin aksine bu toplu sözleşme sürecinde de dar gelirli vatandaşlarımızın kamu hizmeti alma hakkını merkeze koyan halktan yana bir kamu hizmeti, tüm kamu emekçilerinin fazlası ile hak ettiği demokratik adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İçinde bulunulan tablonun oldukça karanlık olduğunu vurgulayan Karstarlı, "Unutmayalım bu karanlığa alışmak, tepkisiz kalmak kanıksamayı ve kabullenmeyi de beraberinde getirir. Her şeye rağmen bu karanlık tabloya alışmamak, umudumuzu diri tutmak bizim elimizde. Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme teklifi sadece hükümete sunulmuş bir teklif değildir. Sendikalı sendikasız tüm kamu emekçilerine sunulmuş insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek teklifidir. Gelin taleplerimize birlikte sahip çıkalım, haklarımızın peşkeş çekilmesini hep beraber engelleyelim" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

KAMU EMEKÇİLERİ İZMİR'DE DE TİS TALEPLERİNİ DUYURDU

Fotoğraf: Evrensel

KESK İzmir Şubeler Platformu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasıyla 2020-2021 TİS dönemi için temel taleplerini duyurdu.

Açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Bilindiği üzere bugüne kadar mevcut iktidar ve bu iktidarın 'sendikamız' diye tanımladığı yapı arasında 2012 yılından bugüne tam dört kez yapılan Toplu Sözleşmelerde hiçbir temel sorunumuz çözülmemiştir. Üstelik ülkemizde bir yıldır devam eden ekonomik kriz, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve bunların kalıcı hale getirildiği düzenlemeler çalışma yaşamımızı daha güvencesiz hale getirmiş, yaşadığımız sorunları daha da derinleştirmiştir” dedi.

İş güvencelerinin fiilen kullanılamaz hale getirildiğini belirten Güven, “Maaşlarımızdaki erime sürmektedir. Hedeflenen enflasyon oranlarına, hatta bazen bunun bile altındaki rakamlara imza atanların ‘tarihi başarıları’ sayesinde maaşlarımız her yıl açlık sınırına daha fazla yaklaşmıştır. Yıllardır en temel sorunlarımız arasında yer alan gelir vergisi adaletsizliği bugün daha da yakıcı hale gelmiştir. Ayrıca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler öncesinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözünün gereği aradan geçen bir yılı aşkın zamana rağmen yerine getirilmemiştir. Bunlara ek olarak kamuda siyasi kadrolaşma ve sendikal ayrımcılık hiç olmadığı kadar artmıştır” diyerek sorunları dile getirdi.

KESK ve üye sendikaları olarak toplu sözleşme sürecinde de güvenceli istihdam, güvenli gelecek ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı için mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Güven taleplerini sıraladı:

Grevli Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü İstiyoruz!

İnsanca Yaşanabilir Bir Ücret İstiyoruz!

Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim olan %15 oranın uygulanmasını,

Tüm lisans ve ön lisans mezunu kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını, ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı hizmetlilere ek gösterge cetveli çıkarılmasını,

Hangi ad altında olursa olsun tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, mevcut emekli maaşlarının artırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılma (EYT) haksızlığına son verilmesini,

Mahkeme kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini,

0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında tam gün hizmet veren ücretsiz kreşler açılmasını,

Maaşlarımızdan isteğimiz dışında %3 kesinti yapmaya dayalı zorunlu BES sistemine son verilmesini,

Kadınların sürekli ve güvenceli işlerde istihdamının sağlanmasını, ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz.

(İzmir/EVRENSEL)

KESK toplusözleşme sürecine ilişkin mücadele hattı belirleyecek