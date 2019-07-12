12 Temmuz 2019 23:50

Hulusi Akar ile Mark Esper telefonda S-400'leri görüştü

Türkiye ve Pentagon Rusya'dan alınan S-400'lerin Ankara'ya gelmesinin ardından ABD ile Türkiye arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğini açıkladı.

Hulusi Akar ile Mark Esper telefonda S-400'leri görüştü

Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan vekili Mark Esper'in 30 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Görüşmede "diyaloğun sürdürülmesi" ve "Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı." denildi.

    Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili Bakanlığın açıklamasında “Bakan Akar muhatabına, Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti" denildi.

    Bakanlığın açıklamasında Suriye gündemi ile ilgili "Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti" ifadeleri yer aldı.

    BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

    Bakanlık tarafından internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konuları ele alındı.

    Bakan Akar muhatabına, Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

    F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye’nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO’nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı.

    Bu konuda Türkiye’nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Bakan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

    Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Bakan Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti.

    Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı."

    Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre 30 dakika süren telefon konuşmasında Akar'ın Esper’e, ‘Türkiye’nin Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini almayı hâlâ düşündüğünü" söylediği belirtildi.

    Öte yandan yaptırım açıklaması yapması beklenen Pentagon'un Türkiye saati ile 18.15’te düzenlenmesi gereken basın toplantısının ‘bilinmeyen bir tarihe ertelendiği’ haberi gelmişti. 

    AKAR: BUGÜN ÜÇ UÇAK PLANLIYDI, SÜREÇ DEVAM EDECEK

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gün içerisinde S-400 füze savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtlamış, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek" açıklaması yapmıştı.

    "Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir" diyen Akar ABD'den patriot alımı ile ilgili ise "Görüşmelerimiz devam etmektedir. Kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler" dedi.

    ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ: F-35'E DAİR POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ

    ABD Savunma Bakan Vekili Esper ise ilk teslimatın ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

    Esper, bugün ABD saatiyle öğleden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını ve "O sohbeti takiben daha fazla açıklama gelecek." ifadelerini kullandı.

    Esper’in Akar’la 26 Haziran’da Brüksel’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin "hem S-400’lere hem F-35’lere aynı anda sahip olamayacağı" görüşünü paylaştığı biliniyor. (DIŞ HABERLER)

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