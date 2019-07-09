ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Neredeyse her gün Türkiye'nin S-400'ün kontrolünü ele geçirdiğini bildiren haberler alıyoruz" diye Ortagus, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrımız değişmedi. Ankara'nın, anlaşmayı sürdürürse F-35 programına katılımı dahil çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledik."

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Türk makamları, Kongre'den geçmiş olan tasarının CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Ortagus, "Pompeo ve bu bakanlığın bu konuda inanılmaz derecede tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ben ya da bakanın (Pompeo'nun) değiştiğini söylediği hiçbir şey yok" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 16 Haziran'da Tacikistan ziyareti dönüşü S-400 krizi ile ilgili uçakta yaptığı açıklamada "İmzayı atmışız, burası kasaba devleti değil. Tükürdüğümüzü yalamak devlet terbiyesine uymaz" demiş, S-400'lerin temmuzun ilk yarısında geleceğini açıklamıştı.

29 Haziran'da ABD Başkanı Trump, Osaka’daki G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmişti. Trump sonrasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya mecbur bırakıldığını söylemiş, Erdoğan da ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda “Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, 8 Temmuz'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanında düzenlenen basın toplantısının ardından S-400 sorusuna ise "Bizden şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullanmış, herhangi bir tarih vermemişti. (DIŞ HABERLER)

Erdoğan S-400'lerle ilgili bu kez tarih vermedi