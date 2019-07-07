HDP'den Aliağa Belediyesinden çıkarılan işçilere destek

HDP Aliağa İlçe Örgütü, Aliağa Belediyesinden çıkarılan işçiler için basın toplantısı düzenleyerek "İşten çıkarılan işçilerin yanındayız. Bir an önce işe iade edilmelerinin talepçisi ve takipçisi olacağız" beyanında bulundu.

Açıklamayı okuyan Eş Başkan Gül Ekici, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a tepki göstererek, demokrasi güçlerini ortak tutum almaya davet etti.

Ekici, Belediye Başkanı Serkan Acar'ın belediyeyi şirket gibi yönettiğini söyleyerek "Halk bana yetki verdi istediğimi alırım istediğimi atarım, anlayışının bir başka tezahürü, halktan alınan yetkiyi diktatörce kullanırım anlayışıdır. Bu anlayış faşizmi kurumlaştırma anlayışıdır. Sermaye gurupları ile uyumlu hareket eden Başkan Acar 'ustalık' döneminde, bir emek kenti olan Aliağa'yı, faşist yönetim tarzı ile itiraz etmeyen, biat eden bir toplum ve en tehlikelisi çalışanları da sendikasız, güvencesiz haline getirmek istemektedir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen belediye meclis toplantısındaki yaşananlara da değinen Ekici, "Millet ttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, gerekli ve yeterli direnci göstermeyerek Serkan Acar’a Aliağa da faşizmi kurumlaştırma yolunu açmışlardır. HDP olarak, çeşitli spekülasyonların yapıldığı son belediye meclisi toplantısında yaşanan olumsuz gelişmeleri üzüntü ile karşılıyor, Aliağa Belediye yönetiminin, belediye meclisini saf dışına bırakan kararlarını ise esefle karşılıyoruz" diye konuştu.

Bu süreçte, HDP olarak her zaman işten çıkarılan işçilerin yanında olduklarını belirten Ekici, "İşten çıkarılan emekçilerin bir an önce işe iade edilmelerinin talepçisi ve takipçisi olacağımızı bir kez daha duyuruyoruz" diyerek Aliağa'da AKP-MHP blokunu geriletmek için tüm demokrasi güçlerini ortak tutum almaya davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

1- Taşralı burjuvanın ayrıcalıklı gösterişliliğindeki hak edilmemiş büyüklüğü

Genel-İş 7 No'lu Şube, direnişteki Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret etti

Aliağa Belediye Meclisi toplantısında CHP grubundan protesto