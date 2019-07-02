Aliağa Belediye Meclisi toplantısında CHP grubundan protesto

İzmir Aliağa Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının bu ay ki oturumu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşmedi. İşten çıkarılan 179 belediye işçisinin seyirci olarak katıldığı toplantıda başkanlıktan gelen önergeler içerisinde yer alan 18. Maddede “Aliağa Belediyesi’nde kadrolu işçi olarak çalışan ve iş akitleri feshedilen 32 işçi ile yapılan protokol gereği kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi” bekleniyordu.

Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı meclis toplantısı Başkan Acar’ın kısa bir mola ile verdiği kararla yarın (3 Temmuz Çarşamba günü) saat 09.00’da yapılmak üzere son buldu.

"TAKDİRİ 5 YILIN SONUNDA HALK VERİR"

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen meclis toplantısında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar işten çıkarmalara yönelik eleştirilerde bulunan CHP meclis üyelerine “Benim zabıtaya ihtiyacım vardır alırım, park bahçe personeline ihtiyacım yoktur çıkarırım. Olağan bir şeydir. Derdiniz üzüm yemekse tamam ama sizin derdiniz bağcı dövmek. Halktan yetkiyi aldım, çıkarırım da alırım da… Takdiri beş yılın sonunda halk verir. Ben belediye başkanlık yetkilerimin tamamını yasadan ve halktan aldım. Siz sadece belediye meclisi yetkilerini kullanırsınız ben de belediye başkanı yetkilerini kullanırım. Ben istediğim adamı alırım, istediğim adamı çıkarırım. O yetkiyi de halktan alır kullanırım bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim” demişti.

Bu gün gerçekleştirilen toplantıya katılmayan CHP’li meclis üyeleri, CHP ve İyi Parti İlçe Başkanları belediye binası önünde bir açıklama yaptı. CHP Aliağa İlçe Başkanı Gülsen Cirit toplantıya katılmama gerekçelerini “Belediye başkanı geçen meclis toplantısında bu yetkiyi halktan aldım ister alırım ister çıkarırım diyerek gerek belediye meclis üyelerine gerekse Aliağa halkına saygısızlık yapmıştır. Bu nedenle bu günkü meclis oturumuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılmama kararı aldık.” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)