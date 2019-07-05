Genel-İş 7 No'lu Şube, direnişteki Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret etti

İşten çıkarıldıkları için direnişlerine devam eden Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret eden Genel-İş 7 No'lu Şube işçileri, “Sizlerin yaşadığı bu süreci Ege Üniversitesinde çalışan işçiler olarak bizler de yaşadık. 11 ay boyunca süren direnişimiz sonucunda işlerimize geri döndük. Mücadeleden vazgeçmeyin, mücadeleniz mücadelemizdir” dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK KAZANIRIZ"

Genel-İş 7 No'lu Şubede örgütlü Ege Üniversitesi, Bornova Belediyesi, İzban AŞ ve Metro AŞ işçileri, işten atılan Aliağa Belediyesi işçilerinin direniş çadırına dayanışma ziyaretinde bulundu.

Fotoğraf: Evrensel

Çadıra sloganlar eşliğinde yürüyerek gelen işçiler adına konuşma yapan Genel-İş Şube Başkanı Özgür Genç, “Biz 7 No'lu Şube olarak sizlerin vermiş olduğu bu mücadeleye yabancı değiliz. Ege Üniversitesinde çalışan işçiler olarak kanun hükmünde kararnameyle benim de içinde olduğum 157 kişi işinden edildi ve biz bu mücadeleden vazgeçmedik. 11 ay boyunca direndik. Bugün aramızda olan arkadaşlarımız da dahil tüm arkadaşlarımız işlerine geri döndü. Eğer birlikte mücadele edersek Aliağa’daki her işçi arkadaşımızın işine geri döneceğini biliyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Sizler için yapılacak her ne varsa bizler bunu yapmaya gönülden razıyız. Yaşasın işçilerin birliği” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Demokrasi Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştiren Gene-İş 7 No'lu Şube işçileri, direniş çadırında Aliağa Belediyesi işçileriyle mücadele deneyimlerini paylaştı. Birlikte mücadele sözü veren işçiler, "İşten atmalar yasaklansın ve atılan işçiler geri alınsın" talepleriyle başlatılan imza kampanyasına katılarak ziyaretlerini sonlandırdı. (İzmir/EVRENSEL)

Aliağa Belediyesi işçileri aileleriyle eylemde: Atılan işçiler geri alınsın