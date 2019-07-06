Berfin Özek adına vakıf kuruluyor: Kadınların yaralarına merhem olacak

İskenderun'da bir grup kadın, asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek adına vakıf kuracak. Vakıf, şiddete maruz kalan kadınlara ulaşıp, destek ve ortak mücadele olacak.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Casim Ozan Çeltik isimli erkeğin asitli saldırısı sonrası yüzü yanan ve kadınların desteğiyle tedavisi yapılan Berfin Özek adına vakıf kurulacak. Özek’in bu vakıfta kendisi gibi şiddete maruz kalan kadınlara destek olup beraber mücadele edeceğini belirten avukatı Mehtap Sert Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

Özek'in ameliyat edilmesi için gereken 390 bin TL'nin toplanabilmesi için sosyal medya üzerinden "Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın" adlı yardım kampanyası başlattıklarını anımsatan Av. Sert, para konusunda olumlu dönüşlerin olduğunu; ancak bu zamana kadar herhangi bir bağışın yapılmadığını söyledi.

"MORALİ İYİ"

Özek'in Bodrum'da ilk ameliyatının 15 gün önce yapıldığını dile getiren Sert, şöyle devam etti: "Berfin'in ağız, burun ve göz kapakları yapıldı. Dudakları sayesinde artık katı yiyecekleri çiğneyebiliyor. Burun delikleri yapıldığı için nefes alıyor. Göz kapakları yapıldığı için yüzde 50 gören gözünde ışık kaybı engellenebiliyor. Ameliyat süreci ağır ve uzun geçtiği için enfeksiyona çok açık. Acılarla uğraşıyor; ama morali iyi. Çünkü nefes alabiliyor."

"KENDİ GİBİ KADINLARA ULAŞABİLECEK"

“Bizimle konuşan duygu birliği yapan insanlar söz verdikleri parayı bir şekilde vermek istiyor. Bu yüzden vakıf kurmaya karar verdik" diyen Sert, vakfın kuruluş amacının Özek'in eğitim masraflarını karşılayıp yaşama katılabilmesini ve kendisi gibi şiddet mağduru kadınlarla dayanışma içinde olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA YARDIMCI OLACAĞIZ"

Sert, Özek gibi şiddete maruz kalan kadınlara ulaşıp onlara destek olmak istediklerine vurgu yaptı. Vakıf için başvuru yaptıklarını ve Temmuz’un ortalarında kurulacağını dile getiren Sert, şunları söyledi: "Berfin’in adı altında ihtiyaç sahibi kadınlara yardımcı olacağız. Çünkü para göndermek isteyen insanların tamamı emekçi. Bu paraların yanlış ellerde kullanılması emeğe haksızlık olur. Yasal zeminlerde kullanımı, denetime tabi olması güven verir. Yine, henüz bir Kadın Bakanlığı yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kadına şiddet konusunda kör, sağır ve dilsiz. Kadınlarla ve şiddetle mücadelede gerekli yasal düzenleme yapılana kadar çorbada tuzumuz olsun diye vakıf kuruyoruz. Aslında şiddetle mücadelede geçici çözümdür vakıf kurmak. Asıl olan devletin bu sorunu çözmesidir. Berfin şiddet karşısında mücadele etmeyi tercih etti. Devamında kız kardeşleriyle mücadele etmeye devam edecek. Vakıf sayesinde kendi gibi kadınlara ulaşabilecek. Onların da eğitim ve hayata dahil olmalarına destek olacak."

Sert, kurulacak vakıfla şiddete maruz kalan kadınların kendilerine ulaşabileceğini dile getirdi. (İstanbul/MA)

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