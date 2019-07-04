Berfin’in yüzüne asit atan sanık inkar etti: Olayın yaşandığı yere gitmedim

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in yüzüne asit türünden sıvı döken sanık Casim Ozan Çeltik hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık, Özek’in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar katıldı.

Duruşmada, sanık olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin’i görmediğini iddia etti. Berfin ile 5 yıllık ilişkileri olduğunu ve olaydan bir süre önce ayrıldıklarını öne süren sanık, şöyle devam etti:

“5 yıllık ilişkimizde bugüne kadar hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı, ben askerdeyken Facebook paylaşımları nedeniyle ayrıldık. Berfin beni arayarak rahatsız ediyordu, Berfin’in telefonunu engelledim. Olay günü de amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşımla buluştum. O saatlerde arkadaşımla birlikteydim. Bir ara babam aradı ve ‘Kavgaya mı karıştın?’ diye sordu eve çağırdı. Ben de eve gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmak beni çok üzdü. Üzerimde atkı yoktu, gözlerimden nasıl tanımış beni. Neden beni suçluyor. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim.” Cezaevinde kendisine çok kötü davrandıklarını ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen tanık, sürekli suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme başkanının olay günü gittiği yollardaki kameralarda kendisine rastlanılmadığını hatırlatması üzerine sanık Ozan Ç, cevap vermedi. Sanık ayrıca arkadaşı ile 1 kere telefonda konuştuğunu söyledi ancak arama kayıt dökümlerinde o gün pek çok kez konuştukları ve mesajlaştıkları bilgisi yer aldı. Ayrıca sanık Berfin’in ailesinden korktuğu için ailesine yalan söylediği iddiasında da bulundu.

“KIZIMI VE BENİ TEHDİT ETTİ”

Müşteki olarak dinlenen Berfin’in annesi Zeynep Özek ise olaydan büyük acı duyduğunu söyledi. Şahsın yıllarca kızına acı çektirdiğini öne süren anne Özek, “İlişkilerini son iki yılda öğrendim ve kızıma şiddet uyguladığına şahit oldum. Kızımı ve beni tehdit etti” dedi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Savcı, sanığın kasten öldürme suçundan tutukluluk halinin devamını isterken, tanıklar hakkında da çelişkili beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise tanıklar hakkında istenen suç duyurusunun reddine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi üzere duruşmayı 3 Eylül tarihine erteledi.

Heyet ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil olması talebini de onayladı.

BERFİN TEDAVİSİ SÜRDÜĞÜ İÇİN DURUŞMAYA KATILMADI

Berfin Özek’in avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetle mücadelenin büyütülmesi gereken bir mesele olduğunu söyledi.

Berfin’in süren tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyleyen Sert, şöyle devam etti:

“Bu duruşmada hazırlık aşamasında dinlenen tanıklar dinlendi ve tanıkların tümü beyanlarını değiştirdiler. Doğal olarak mahkeme heyeti de tanıkların bu beyanlarına itibar etmedi. Biz tüm katılan vekilleri olarak tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Cumhuriyet savcısı da bizim bu talebimiz doğrultusunda beyanda bulundu ama mahkeme kendisi suç duyurusunda bulunma yetkisini ret olarak kullandı. Ama biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağız, yalancı tanıklıktan dolayı...”

Sanığın olayı inkar ettiğini vurgulayan Sert, soğukkanlılığının dikkati çektiğini ifade etti. Anne Zeynep Özek ise çok üzgün olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

NE OLMUŞTU

15 Ocak’ta İskenderun, Buluttepe Mahallesi’nde dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, Berfin’in yüzüne asit türevi bir sıvı atıp, kaçtı. Ağır yaralanan ve bir gözünü kaybeden Berfin Özek, önce İskenderun Devlet Hastanesinde daha sonra Adana Şehir Hastanesinin yanık ünitesinde uzun bir süre tedavi gördü. Berfin Özek, İskenderun Kadın Platformunun başlattığı bir kampanya ile 17 Haziran’da Bodrum’da ameliyat oldu.

Berfin Özek'in yüzüne sülfürik asit atan ve olay günü gözaltına alınıp tutuklanan sanık Casim Ozan Çeltik hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Kriminal raporları, müşteki, şüpheli tanık beyanları, görüntü inceleme tutanakları, adli muayene raporları ve görüntü kayıtlarının incelenmesi ile hazırlanıp mahkemeye sunulan iddianame İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çeltik'in evinde yapılan aramada 1,5 litrelik pet şişede sarı sıvı ve 0,50 litrelik pet şişede ise kırmızı renkli sıvı ele geçirildi. Olay yerinde ise 1 litrelik kap ve içinde bir miktar sıvı ile zemin üzerinde parmak uçları erimiş eldiven bulundu. Materyaller üzerinde yapılan kriminal incemelerde parmak izine rastlanan Çeltik, tüm bunlara rağmen suçlamaları reddetti. Amcasının evinde üzerini değiştirmediğini savunan Çeltik, şişelerde bulunanların ise gaz yağı ve kaçak alkol olduğunu ileri sürdü. (EKMEK VE GÜL)

Yüzüne asit atılan Berfin Özek'in ameliyatı için geri sayım başladı