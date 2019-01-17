Berfin'in yüzüne kendisinden ayrılmak istedi diye asit atmış

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atan saldırgan Ozan Çeltik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırı 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir erkek tarafından kesildi. Bu erkek, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kadın, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Özek ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Çeltik'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Çeltik, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Özek kendisinden ayrıldı diye saldırıyı gerçekleştiren Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HABER MERKEZİ)