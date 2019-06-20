İDO'nun seçim öncesi duyurduğu tarife değişiklikleri tartışma yarattı

Gözde TÜZER

Okan BAŞAL

Bursa/İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 21, 22, 23 Haziran tarihleri arasında Bandırma, Bursa ve Avşa hatlarında yapılması planlanan bazı seferleri iptal etti. Kurum, Bursa ve Bandırma seferleri için resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul seçimine günler kala alınan bu kararın gerekçesi olarak "yolcu talebi olmamasını" gösterdi ve seferlerin birleştirildiğini duyurdu. Ancak İDO'nun 0850 222 44 36 numaralı çağrı merkezinden yapılan bilgilendirmede "sistem hatası" nedeniyle bazı seferlerin iptale düşürülmüş görüldüğü, bu seferlerin yerine ek seferler konulduğu ve iptal edilen seferlere bilet alan yolcuların İDO ile görüşerek biletlerini ek seferlere taşıtabileceği aktarıldı. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurular ise kafa karışıklığı ve tartışma yarattı. Yaşananları değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçimden hemen önce İstanbul seferlerinin iptal edilmesi tesadüf falan değil. Bu iptal kararı, koltuklarından kopmak istemeyen bir avuç insanın sandıktan korktuğunun göstergesidir. İDO’yu derhal bu hatadan dönmeye davet ediyorum” dedi.

İDO'NUN İPTAL DUYURULARI

İDO, internet sitesinden yaptığı açıklamada 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı; Yenikapı-Bandırma, Bandırma-Yenikapı ile Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı hatlarında pek çok seferini iptal edildiğini duyurdu. Yolculara yapılan açıklamada "Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kurumun Twitter hesabından da Bursa ve Bandırma seferlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamalarda seferlerin "yolcu talebi olmaması nedeniyle" birleştirildiği aktarıldı ve "Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır" denildi. Avşa seferlerine dair ise açıklama yapılmadı.

Bursa seferlerine ilişkin açıklama şöyle:

"Değerli Misafirlerimiz, 21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı - Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatlerini www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı - Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur.

Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır."

Bandırma seferlerine ilişkin açıklama da şöyle:

"Değerli Misafirlerimiz, 21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı - Bandırma ve Bandırma - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21-22 Haziran tarihlerinde günde 6 hızlı feribot seferlerimiz ile karşılıklı olarak hizmet veriyoruz. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 12 gidiş - 12 dönüş olmak üzere toplam 24 Yenikapı- Bandırma ve Bandırma - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur.

Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır."

ÇAĞRI MERKEZİ: SİSTEM HATASI NEDENİYLE…

İDO'nun 0850 222 44 36 numaralı çağrı merkezinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede ise "sistem hatası" nedeniyle bazı seferlerin iptale düşürülmüş görüldüğü aktarıldı. Kurumun mağduriyet yaşanmaması için iptal edilmiş görünen seferler yerine 1 dakika sonrasına ek seferler koyduğu belirtilen bilgilendirmede, iptal edilen seferlere bilet alan yolcuların İDO ile görüşerek biletlerini ek seferlere ücretsiz taşıtabileceği ifade edildi.

KAFTANCIOĞLU: SANDIKTAN KORKTUKLARININ GÖSTERGESİDİR

Tarife değişikliğinden sonra konulan ek seferlerin ne kadar yeterli olacağı tartışma konusu oldu. Ayrıca kurumdan yapılan açıklamalar ile kurumun internet sitesinde yer alan sefer iptali ve ek sefer duyuruların örtüşmemesi kafa karışıklığına neden oldu.

Öte yanndan Bursa ve Bandırma’dan karayolu ile İstanbul’a ulaşım mümkünken Balıkesir’e bağlı bir ada olan Avşa’nın deniz yolu dışında ulaşım imkânı bulunmuyor. Yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttan adaya yönelik sefer iptallerinin seçimde oy kullanmak için İstanbul’a gelecek vatandaşları olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Yaşananları değerlendiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçimden hemen önce İstanbul seferlerinin iptal edilmesi tesadüf falan değil" dedi.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hiçbir gerekçe göstermeden seçimi iptal edenler şimdi de seçmenler oy kullanmasın diye uğraşıyor. Tespit edebilseler Ekrem İmamoğlu’ya oy verecek tüm seçmenleri bırakın İstanbul’dan memleketten sürgün edebilecek kadar gözleri dönmüş durumda. İstanbul’da kurdukları israf düzenini korumak isteyen bir avuç insan, milyonlarca İstanbullunun hakkını gasbetmeye devam ediyor.

Yaşadıkları çaresizlik öyle büyük ki sandıktan korkuyorlar. Halkın sandıkta gösterdiği iradeye, karara saygı duymadıkları için halkın en temel vatandaşlık hakkını bile kullanmasına tahammül edemez durumdalar. Seçimden hemen önce İstanbul seferlerinin iptal edilmesi tesadüf falan değil. Bu iptal kararı, koltuklarından kopmak istemeyen bir avuç insanın sandıktan korktuğunun göstergesidir. İDO’yu derhal bu hatadan dönmeye davet ediyorum.”

"TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ" NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO'nun internet sitesinde "Tarife değişikliği nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık" ifadesiyle duyurduğu seferler şöyle:

AVŞA SEFERLERİ

21 Haziran:

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 09:45 - 13:35

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 14:00 - 17:50

22 Haziran:

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 09:00 - 12:50

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 10:00 - 13:50

Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 12:00 - 15:50

23 Haziran:

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 14:00 - 17:50

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 18:30 - 22:20

Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 17:30 - 21:20

BANDIRMA SEFERLERİ

21 Haziran:

Yenikapı-Bandırma 08:30 - 11:00

Bandırma-Yenikapı 12:30 - 15:00

Yenikapı-Bandırma 21:30 - 00:00

Yenikapı-Bandırma 19:00 - 21:30

Bandırma-Yenikapı 22:15 - 00:45

Bandırma-Yenikapı 23:55 - 02:25

22 Haziran:

Yenikapı-Bandırma 07:00 - 09:30

Bandırma-Yenikapı 10:00 - 12:30

Yenikapı-Bandırma 19:00 - 21:30

Bandırma-Yenikapı 22:15 - 00:45

23 Haziran:

Bandırma-Yenikapı 12:30 - 15:00

Yenikapı-Bandırma 08:30 - 11:00

Yenikapı-Bandırma 19:00 - 21:30

Yenikapı-Bandırma 21:30 - 00:00

Bandırma-Yenikapı 22:15 - 00:45

Bandırma-Yenikapı 23:55 - 02:25

BURSA SEFERLERİ

21 Haziran:

Yenikapı-Bursa 15:00 - 16:35

Yenikapı-Bursa 10:00 - 11:35

Bursa-Yenikapı 10:00 - 11:35

Bursa-Yenikapı 15:30 - 17:05

22 Haziran:

Yenikapı-Bursa 10:00 - 11:35

Bursa-Yenikapı 15:30 - 17:05

23 Haziran:

Yenikapı-Bursa 07:30 - 09:05

Bursa-Yenikapı 15:30 - 17:05

Bursa-Yenikapı 20:30 - 22:05

Yenikapı-Bursa 20:30 - 22:05

Yenikapı-Bursa 22:45 - 00:20

Bursa-Yenikapı 22:45 - 00:20

DÜZENLENECEĞİ DUYURULAN EK SEFERLER

İDO'nun internet sitesinde duyurduğu ek seferlerde 21 ve 22 Haziran'daki Bursa ve Bandırma seferleri ile 21, 22 ve 23 Haziran'daki Avşa seferlerine ilişkin bilgi bulunmuyor. Duyurulan ek seferler şöyle:

BURSA SEFERLERİ

23 Haziran:

Yenikapı-Bursa 07:31 - 09:06

Bursa-Yenikapı 15:31 - 17:06

Yenikapı-Bursa 20:31 - 22:06

Bursa-Yenikapı 20:31 - 22:06

Yenikapı-Bursa 22:46 - 00:21

Bursa-Yenikapı 22:46 - 00:21

BANDIRMA SEFERLERİ

23 Haziran

Yenikapı-Bandırma 08:31 - 11:01

Yenikapı-Bandırma 19:01 - 21:31

Yenikapı-Bandırma 21:31 - 00:01

Bandırma-Yenikapı 12:31 - 15:01

Bandırma-Yenikapı 22:16 - 00:46

Bandırma-Yenikapı 23:56 - 02:26

BİLET DEĞİŞİKLİĞİ

İDO, bilet değişikliği için 1 haftalık süre veriyor. İnternet üzerinden alınıp basılmamış biletler telefonla ya da online olarak iptal edilse de basılı biletler yalnızca İDO merkezlerinden değiştirilebiliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş biletini değiştirmek için İDO merkezlerine gitmek zorunda kalacak.

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