Cumhur İttifakı’nın Yenikapı mitingi nedeniyle İDO’da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Cumhur İttifakı’nın 24 Mart 2019 Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapacağı miting için bazı seferleri iptal ederken bazı güzergahları da değiştirdi

İDO’dan yapılan duyuruda, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’te Yenikapı’da gerçekleştirilecek Cumhur İttifakı mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç ve yolcu trafiğinin 08:00-19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak ve belirlenmiş güzergahlardan yapılacağı ifade edilerek 08:00-19:00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

İDO TARAFINDAN İPTAL EDİLEN VE GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLEN SEFERLER

13:45-15:45 saatleri arasındaki Yenikapı-Yalova seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

17:45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferi 18:30’da yapılacak

17:30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferi 19:00’da yapılacak

15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi 16:30’da yapılacak

14:30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.- Yenikapı-Kadıköy seferi Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacak. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecek

16:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacak. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecek

07:45 Yenikapı-Yalova seferine miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahı kullanılarak ve biletler polis noktalarında ibraz edilerek katılabilinecek

09:45 Yenikapı-Yalova seferi için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde bulunacak şekilde olunması gerekecek

11:45 Yenikapı-Yalova seferinde miting nedeniyle araç alınamayacak. Sadece yaya yolcu taşınacak.

(HABER MERKEZİ)