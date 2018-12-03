Â Ä°DO: Sefer devam etmesi kararÄ±mÄ±z sadece bir ertelemedir

ido: seferlerimizin devam etmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni karar bir geri adÄ±m atma deÄŸil, sadece bir erteleme.

Ä°stanbul Deniz Otobüsleri (Ä°DO) A.Åž. iç hat seferlerini durdurma kararÄ±nÄ±n ertelenmesiyle ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada, "Yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni karar bir geri adÄ±m atma deÄŸil, çözüm arayÄ±ÅŸÄ±na yönelik görüÅŸmelerimizi sürdürürken sadece bir ertelemedir" denildi.

'YENÄ° KARAR BÄ°R GERÄ° ADIM ATMA DEÄžÄ°LDÄ°R'

Ä°DO'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸu ÅŸekilde:

"GeçtiÄŸimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 AralÄ±k 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacaÄŸÄ± ile ilgili bir bilgilendirme yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni karar bir geri adÄ±m atma deÄŸil, çözüm arayÄ±ÅŸÄ±na yönelik görüÅŸmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir"

'BÄ°R ÇÖZÜMÜN BULUNACAÄžINA Ä°NANIYORUZ'

"Ä°lk açÄ±klamamÄ±zdaki maÄŸduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalÄ±ÅŸmamÄ±z sonucu sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n bir çözümünün bulunacaÄŸÄ±na ve aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, Ä°stanbul halkÄ±ndan gelen yoÄŸun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararÄ±nÄ± geçici olarak ertelemiÅŸtir. YukarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamalar çerçevesinde, 01 AralÄ±k 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattÄ± dahil iç hat seferlerimiz olan BostancÄ±- BeÅŸiktaÅŸ, BostancÄ±- KadÄ±köy- YenikapÄ±- BakÄ±rköy, Adalar hatlarÄ±mÄ±z mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir." (DHA)

Ä°DO seferlerine devam edecek

Ä°DO iÃ§ hatlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor, Ä°stanbullu trafikte daha Ã§ok kalacak

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