Ä°DO iÃ§ hatlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor, Ä°stanbullu trafikte daha Ã§ok kalacak

Ã–zelleÅŸtirilen Ä°DO'nun iÃ§ hat seferleri 1 AralÄ±k tarihinden itibaren yapÄ±lmayacak. Toplu taÅŸÄ±maya yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m azalÄ±yor, olan Ä°stanbulluya oluyor.

Sinem UÄžURLU

Ä°stanbul

2011’de özelleÅŸtirilen Ä°stanbul Deniz Otobüsleri A.Åž. (Ä°DO), Ä°stanbul’daki iç hat seferlerini "mali nedenlerle" 1 AralÄ±k’ta durdurma kararÄ± aldÄ±. Evrensel’e konuÅŸan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ±ndan Oktay Kargül, deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi kilit önemdeki taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n özelleÅŸtirilmesinin zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na yanlÄ±ÅŸ bir politika olduÄŸunu ifade ederek, “Ä°stanbul’da 90 dakikaya ulaÅŸan trafikte kalma süresi toplu taÅŸÄ±maya olan yatÄ±rÄ±m azaldÄ±kça daha da artacak” dedi. Yani toplu taÅŸÄ±ma özelleÅŸtiriliyor, ÅŸirket kâr edip etmeme mantÄ±ÄŸÄ± güdüyor, edemeyince de kapatÄ±yor, olan Ä°stanbulluya oluyor.

ÖNCE ÖZELLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°, SONRA SEFERLERÄ°NÄ° DURDURDU

2011 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan özelleÅŸtirme ihalesi ile 861 milyon dolarlÄ±k bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak giriÅŸim grubu tarafÄ±ndan alÄ±nan Ä°stanbul Deniz Otobüsleri A.Åž. (Ä°DO), 1 AralÄ±k 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

Habertürk'ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ä°DO'nun BostancÄ±-BakÄ±rköy, BostancÄ±-KabataÅŸ/BeÅŸiktaÅŸ ve Adalar'dan oluÅŸan iç hat seferleri 1 AralÄ±k tarihinden itibaren artÄ±k yapÄ±lmayacak.

Bloomberg HT'ye açÄ±klamada bulunan bir Ä°DO yetkilisi, kararÄ±n mali nedenlerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸirketin özelleÅŸtirmeden bu yana zarar ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ä°STANBULLUYU NE BEKLÄ°YOR?

Peki 1-1.5 saatini trafikte geçiren Ä°stanbullu için deniz seferlerindeki azalma ne anlama geliyor, Ä°stanbul trafiÄŸi için çözüm ne olmalÄ±? Evrensel’e konuÅŸan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül bu sorulara ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

â– Kent içi ulaÅŸÄ±mda özel araç ve lastikli araca baÄŸlÄ± ulaÅŸÄ±m ÅŸekli Ä°stanbul trafiÄŸini kaosa sürüklüyor. Bunun temel çözümü de toplu taÅŸÄ±malara olan yatÄ±rÄ±mÄ±n artmasÄ±dÄ±r. Yani raylÄ± sistemler ve deniz ulaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r.

â– Son yÄ±llarda tam tersi yatÄ±rÄ±m politikalarÄ± izleniyor. Åžimdi de deniz yoluyla ilgili hat eksilmesi söz konusu.

â– Ä°stanbul gibi coÄŸrafyaya sahip metropolde deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± önemli bir pozisyona sahip. Fakat biz bunu devlet politikasÄ± olarak hizmet vermek yerine özelleÅŸtirerek yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi kilit taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n özelleÅŸtirilmesi zaten baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na yanlÄ±ÅŸ bir politika.

â– ÖzelleÅŸtirme, kâr amacÄ± güden firmalarÄ±n tamamen ticaret olarak olaya bakmasÄ± ve ne zamanki kâr edemeyeceklerini anladÄ±klarÄ±nda bu hizmetten vazgeçmeleri anlamÄ±na geliyor.

â– Ama deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul için vazgeçilecek bir taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÅŸekli deÄŸildir. Ä°ki kÄ±tayÄ± birbirine sadece köprüyle baÄŸlayamazsÄ±nÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z raylÄ± sistem de bu kapasiteyi kaldÄ±rabilecek boyutta deÄŸil, her yere hizmet götürecek bir ÅŸekilde de deÄŸil.

ARTTIRILMASI GEREKÄ°RKEN, AZALTILIYOR

â– Deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu yüzden kritik bir rol oynuyor. Sadece dikeyde deÄŸil yatayda da sefer sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederken ÅŸimdi karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan tablo, sefer sayÄ±larÄ±nÄ±n tamamen azaltÄ±lmasÄ±. Ä°BB’nin deniz ulaÅŸÄ±mÄ±na ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hacim yüzde 4.

TOPLU TAÅžIMA YATIRIMI AZALDIKÇA TRAFÄ°KTE GEÇÄ°RÄ°LEN SÜRE ARTACAK

â– Ä°stanbul popülasyonu artÄ±yor, konut sayÄ±sÄ±, ticarileÅŸmesi artÄ±yor. Bu da Ä°stanbul’daki kent içi hareketliliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Fakat Ä°stanbul’un ulaÅŸÄ±m baÄŸlantÄ±larÄ± stabil kalmaya devam ediyor.

â– Önümüzdeki yÄ±llarda 90 dakikaya ulaÅŸan trafikte kalma süresi toplu taÅŸÄ±maya olan yatÄ±rÄ±m azaldÄ±kça daha da artacak. Bunun da gerek yaÅŸam kalitesi, gerek insan psikolojisi açÄ±sÄ±ndan kötü etkileri olabilir.

Ä°Ä°B BAÅžKANI UYSAL: VATANDAÅžIMIZI YARI YOLDA BIRAKMAYIZ

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal da konunun gündeme gelmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Malumunuz Ä°DO özelleÅŸtirildi. Nihayetinde taÅŸÄ±ma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda 'para kazanamÄ±yorum. O iÅŸleri bÄ±raktÄ±m' dese de ÅŸehir hatlarÄ± iÅŸletmelerimiz iÅŸlerine devam ettiriyor. Biz vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± yolda bÄ±rakmayÄ±z. GereÄŸini yaparÄ±z. VatandaÅŸÄ±mÄ±z bu konuda rahat olsun." ifadelerini kullandÄ±.

TMMOB: Ä°DO Ä°Ç HAT SEFERLERÄ°NÄ°N KALDIRILMASI ÖZELLEÅžTÄ°RME POLÄ°TÄ°KALARININ SONUCUDUR

Ä°DO’nun iç hat seferlerini durdurma kararÄ± ile ilgili TMMOB Ä°l Koordinasyon Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada bu durumun özelleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ä°DO’nun, 2011 yÄ±lÄ±nda dönemin Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ tarafÄ±ndan, elde edilecek gelirle SarÄ±yer’e, Beykoz’a ve Silivri’ye metro getirileceÄŸi iddia edilerek özelleÅŸtirildiÄŸi ve 861 milyon dolara Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak GiriÅŸim Grubu’na devredildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada. “TMMOB olarak, kent içi deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n önemli bir kurumu olan ve kamu yararÄ± açÄ±sÄ±ndan olmazsa olmaz bir konumda bulunan Ä°DO’nun özelleÅŸtirilmemesi gerektiÄŸini dile getirmiÅŸtik. Bugün itirazlarÄ±mÄ±zda ne kadar haklÄ± olduÄŸumuz bir kez daha ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Åž (Ä°DO) özelleÅŸtirilirken Ä°BB tarafÄ±ndan gerekçe olarak sunulan “Toplu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu payÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± için yapÄ±lmasÄ± gereken yeni yatÄ±rÄ±mlarÄ±n özel teÅŸebbüs tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmesinin saÄŸlanmasÄ±” ve “Kamu menfaatlerinin temini ve genel kamu yararÄ±nÄ±n tesisi için özelleÅŸtirmenin uygun olacaÄŸÄ±” gibi özelleÅŸtirme güzellemeleri de çökmüÅŸtür” denildi.

Ä°stanbul’un, kent içi deniz yoluyla yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yönünden, yaklaÅŸÄ±k 30 km uzunluÄŸundaki BoÄŸaz ve geniÅŸ Marmara kÄ±yÄ±larÄ± ile yüksek potansiyele sahip dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± kentlerinden olduÄŸunun altÄ± çizilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; “Ä°stanbul’da yaka geçiÅŸlerinde deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n artÄ±racak, kent siluetiyle uyumlu deniz ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± ile konfor ve hizmet kalitesinin ön planda olduÄŸu, Ä°stanbullularÄ±n deniz ulaÅŸÄ±mÄ±ndan en üst düzeyde yararlanacaÄŸÄ± politikalar üretilmelidir. Bu politikalar uygulanmadÄ±ÄŸÄ± gibi, özelleÅŸtirmenin bir sonucu olarak ÅŸirket karÄ± düÅŸünülerek Ä°DO iç hat seferleri iptal edilmiÅŸ, Ä°stanbullularÄ±n talep ve ihtiyaçlarÄ± göz ardÄ± edilmiÅŸtir. Ä°stanbul’da ulaÅŸÄ±m sorunu, raylÄ± sistemlerinin ana omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu ve deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±larak kara yoluyla da desteklenen entegre bir toplu ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ± ile birlikte; bütüncül ve insan odaklÄ± ulaÅŸÄ±m planlamasÄ±nÄ±n benimsenmesi ile çözülebilir. Bu hususta Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’ne görevlerini bir kez daha hatÄ±rlatÄ±r, bütüncül bir yaklaÅŸÄ±m yerine, kara yolu odaklÄ± özel araç kullanÄ±mÄ±na yönelik, günübirlik, geçici çözümler üreten ulaÅŸÄ±m politikalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele edeceÄŸimizi kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 22:20

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