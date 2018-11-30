Ä°DO seferlerine devam edecek

1 AralÄ±k'ta iÃ§ hat seferlerini durduracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ä°DO kararÄ±ndan vazgeÃ§ti. Ä°BB BaÅŸkanÄ±ndan aÃ§Ä±klama geldi.

2011 yÄ±lÄ±nda özelleÅŸtirilen Ä°stanbul Deniz Otobüsleri (Ä°DO), Ä°stanbul’daki iç hat seferlerini "mali nedenlerle" 1 AralÄ±k’ta durdurma kararÄ± aldÄ±. 1 AralÄ±k'ta iç hat seferlerini durdurmasÄ± beklenen Ä°DO, bu kararÄ±ndan vazgeçti.

DHA'nÄ±n haberine göre, Ä°DO yapÄ±lan görüÅŸmeler sonuçlanana kadar seferlerine devam edecek. GörüÅŸmelerden çÄ±kacak sonuca göre seferlerle ilgili son kararÄ±n verileceÄŸi belirtildi.

Ä°BB BAÅžKANI UYSAL'DAN Ä°DO AÇIKLAMASI

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Mevlit Uysal, Ä°DO'nun seferlere devam etme kararÄ±yla ilgili olarak "Åžirket tekrar bu tür aksaklÄ±klarÄ± ortaya çÄ±karÄ±rsa gereÄŸini yaparÄ±z. Åžu anda da hazÄ±r halde bekliyoruz" dedi.

Uysal, Ä°DO'nun seferlerini devam ettirme kararÄ±yla ilgili gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Uysal, “YapÄ±lan bir kamu hizmeti. Ä°DO'dan açÄ±klama gelince biz 'vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± maÄŸdur etmeyiz' demiÅŸtik. Gerekli hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±k. FeribotlarÄ± iskelelerde hazÄ±r hale getirdik. Tabi bu arada ÅŸirketle görüÅŸmeler yaptÄ±k. Åžirket yetkilileri de bir deÄŸerlendirme yaptÄ±lar ve ‘Biz bu kararÄ±mÄ±zdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek’ dediler. YakÄ±t fiyatlarÄ±nÄ± gerekçe gösteriyorlardÄ±. Petrol fiyatlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸün etkili olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ben ÅŸirket yetkililerine teÅŸekkür ediyorum. Åžirket bu tür aksaklÄ±klarÄ± ortaya çÄ±karÄ±rsa gereÄŸini yaparÄ±z. Åžu anda da hazÄ±r halde bekliyoruz” diye konuÅŸtu. (HABERMERKEZÄ°)

Ä°DO iÃ§ hatlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor, Ä°stanbullu trafikte daha Ã§ok kalacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 13:19

www.evrensel.net