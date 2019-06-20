İmamoğlu'dan Sayıştay raporu yanıtı: O parayı çalışana verdim, lüks araca değil

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hazırlanan Sayıştay raporuyla ilgili "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım" açıklamasında bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hazırlanan Sayıştay raporuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Rapor doğru. İşçilerin haklarını koruduğum için Sayıştay raporundayım. Zarar denilen şey çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretinin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarını düşündüğüm için Sayıştay’da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vs. değil, belgesi burada" dedi.

TÜM BEL SEN de Yenişafak gazetesine suç duyurusunda bulunacaklarına dair açıklama yaptı. Açıklamada bu haberlerin Beylikdüzü Belediyesi emekçilerinin toplu sözleşme hakkına yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

Yenişafak gazetesi Sayıştay tartışmasının ardından, Beylikdüzü raporlarını incelemiş ve şöyle yazmıştı: "Terör örgütü PKK’ya yakın açıklama yapan TÜM-BEL-SEN üyelerine 2014-2016 dönemi ile 2016-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle sosyal denge tazminatının yasayla belirtilen limitten fazlası ödendi. Sendika üyelerine toplamda 6 milyon 383 bin 263 TL para ödendi. Yalnızca memurlara ödenen emekli ikramiyesinin mevzuata aykırı bir şekilde TÜM-BEL-SEN üyelerine verilmesi sonucu da 63 bin 98 TL zarar oluştu."

KILIÇDAROĞLU: SAYIŞTAY'A BASKI YAPILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki zararı gösteren Sayıştay raporu için "okumadım" diyen AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’a "Neden aday oldunuz o zaman?" diye sordu. İki adayın münazarası ile yeniden gündem olan Sayıştay’ın açıklama yapmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sayıştay açıklama yapamaz. Sayıştay’ın yapacağı tek şey var, ben raporumu yazdım, siteye koydum. Baskı kuruluyor" ifadelerini kullandı.

Fox TV’de Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Sayıştay raporu tartışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayıştay TBMM adına denetim yapan bir kuruluştur. Bütçe ile ilgili raporların tamamı TBMM’ye gelir. Sayıştay’ın mali raporu gelmeden bütçe kabul edilmez. Bir dönem, 2 dönem öncesinde Sayıştay raporu gelmeden bütçe kabul edildi biz itiraz ettik ama parlamentodan geçti. Şimdi denetçiler namuslu denetçiler. Raporlar önce taslak olarak hazırlanıp ilgili rapora gönderiliyor sonra denetimden geçirilip son şekliyle Sayıştay sitesine koyuluyor. İmamoğlu’nun bahsettiği rapor yayınlanmış bir rapor. İBB’ye adaysınız, siz o raporu okumadım diyorsunuz. O zaman neden aday oldunuz ki? TBMM adına bir kuruluş bir rapor yazıyorsa ve siz o söz konusu kente adaysanız okumanız lazım. Eksiklikleri görmeniz lazım. Burada başka bir şey daha var, bu rapor gündeme geldikten sonra Sayıştay açıklama yaptı. Sayıştay böyle bir açıklama yapamaz, yapmamalı. Kendi tarihine gölge düşürüyor. Sayıştay açıklama yapıyor; kamu zararı yoktur ve buna benzer. Sayıştay’ın yapacağı tek şey var, ben raporumu yazdım, siteye koydum. Baskı kuruluyor. Sayıştay’a da baskı kurdular onlar da açıklama yaptılar." (HABER MERKEZİ)

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