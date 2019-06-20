Küçükkaya'dan "soruları verdi" iddiasına tepki: TRT de mi soruları verdi?

Ortak yayının moderatörlüğünü yapan Gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'ya soruları önceden verdiği iddialarına yanıt verdi. Küçükkaya "Ekrem İmamoğlu katıldığı TRT yayınında çok daha başarılıydı. TRT'deki arkadaşlar İmamoğlu'ya soruları mı verdiler?" diye sordu. Seçime 3 gün kala polemik yaratıldığını ifade eden Küçükkaya, "Bence seçime giderken bu işin berabere gitmesi onların hoşuna gitmedi" yorumunda bulundu.

Seçime az bir zaman kala AKP cephesi, İBB Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayın öncesi adaylardan Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile otelde görüşmesini hedefe koydu. RS FM'de yayınlanan bir programa katılan Gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği ortak yayını adil yönetmediği, soruları daha önceden Ekrem İmamoğlu'ya verdiği gibi iddialara yanıt verdi. Küçükkaya, "Seçime 3 gün kala polemik yaratıldı" dedi.

"YILDIRIM 'PROGRAMI UZATMANI İSTİYORUM' DEDİ"

Program bittiğinde iki tarafın da memnun kaldığını ifade eden İsmail Küçükkaya, "Hatta Binali Yıldırım programı uzatmanı istiyorum, çok iyi gidiyor dedi. Yayın bittiğinde iki adaya da nasıl geçtiğini sordum. Bir adaletsizlik olmadığını söylediler. Ben programda yüzde yüz adil olduğumu düşünüyorum." dedi.

"İKİ TARAFI DA BİLGİLENDİRDİM"

Program öncesi Binali Yıldırım'ın en yakın danışmanı ile konuştuğunu, Yıldırım ile de telefonda konuştuğunu söyleyen İsmail Küçükkaya, "Binali Yıldırım'ı programın formatı, soru sayısı, soruların süresi konusunda bilgilendirdim. Herhangi bir beklentisi olup olmadığını sordum. Talebi olmadığını, bana güvendiğini söyledi." dedi.

Ekrem İmamoğlu tarafına da "Bir tarafı bilgilendirdim, sizi de bilgilendirmek istiyorum" dediğini belirten Küçükkaya, "Marmara Oteli'nde toplantıları vardı. Oraya gittim ve o tarafı da bilgilendirdim. Ekrem İmamoğlu ile de 3-4 dakika konuştum. Sayın İmamoğlu'na, Binali Bey'i bilgilendirdim, bir şartı olmadı dedim. Benim de şartım yok, sadece 31 Mart'ı da konuşmak isterim dedi. Ağırlıklı olarak danışmanlarıyla konuştum. Hata danışmanları ile bir tartışmamız oldu." diye konuştu.

"SEÇİME 3 GÜN KALA POLEMİK YARATILDI"

Program sırasında elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini söyleyen Küçükkaya, "Siyasetçilerin seçime giderken bu açık oturuma ilişkin beklentileri gerçekleşmemiş, benden kelle istemiş olabilirler. Ama ben adilane davranarak buna izin vermedim. Ben hakem de değilim. Kararı ben vermeyeceğim. En iyi maçın oynanmasına çalıştım. Seçime 3 gün kala polemik yaratıldı. Ben polemiğe girmem. Siyasetçi değilim. Herhangi birine soru vermek gibi bir ahlaksızlığın içine de girmem. Ekrem İmamoğlu dün katıldığı TRT yayınında çok daha başarılıydı. TRT'deki arkadaşlar İmamoğlu'na soruları mı verdiler?" ifadelerini kullandı.

"BİNALİ YILDIRIM İLE KONUŞTUM"

Dün Binali Yıldırım'ı aradığını da söyleyen İsmail Küçükkaya, "Programa ilişkin itirazınız var mı diye sordum. Hayır dedi. Size haksızlık yaptım mı dedim. Hayır dedi. Peki neye itiraz ediyorsunuz dedim. Yüz yüze görüşmedik dedi. Ben danışmanınızla , en yakınınızla yüzyüze görüştüm dedim. Benimle de yüz yüze görüşmeliydin dedi. Bence seçime giderken bu işin berabere gitmesi onların hoşuna gitmedi" dedi. (HABER MERKEZİ)

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