Sabah’ın ‘şok’ haberine Küçükkaya’dan yanıt: İki adayla da görüştüm

Hükümete yakınlığıyla bilinen medyanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayına ilişkin ‘mağduriyet’ haberleri sürüyor. Son olarak Sabah gazetesi, bugünkü manşetiyle dikkat çekti. Mahmut Övür imzalı haber “O otelde ne konuştunuz?” başlığıyla manşete taşındı. Haberin spotunda “ŞOK GÖRÜNTÜLER... İmamoğlu ve 3 danışmanı düellodan 3 gün önce moderatör Küçükkaya ile aynı otelde... KONU, SORU ALIŞVERİŞİ Mİ?” ifadeleri yer alırken; görüşme gizli gerçekleştirilmiş gibi otelin güvenlik kamerası kaydından fotoğraflar alınarak servis edildi. Fotoğraflarda Küçükkaya’nın otele girişi, asansöre binişi yer alırken aynı gün İBB Başkan Adayı İmamoğlu’nun da aynı otelde basın toplantısı düzenlediğine dikkat çekiliyor ve “tesadüfün böylesi” ifadesi kullanılıyor.

KÜÇÜKKAYA: PROGRAM ÖNCESİ İKİ ADAYLA DA GÖRÜŞTÜM

Habere ilişkin FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında açıklama yapan İsmail Küçükkaya otelde görüşme yaptıklarını doğruladı. Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla görüştüğünü söyleyen Küçükkaya, programa ilişkin Binali Yıldırım’la da Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geldiğini söyledi. İmamoğlu ile görüşmek için danışmanlarıyla iletişime geçtiğini söyleyen Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otelinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı. (MEDYA SERVİSİ)

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