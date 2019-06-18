Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Haziran 2019 Salı
Ortak yayın yankıları, Binali Yıldırım'ın "okumadım" dediği Sayıştay raporu, artan işsizlik, ekonomideki son durum ve çok daha fazlası...
18 Haziran 2019 08:57
Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak yayını yankıları, Binaili Yıldırım'ın "okumadım" dediği Sayıştay raporu, seçimin gölgesinde artan işsizlik, ekonomideki son durum ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
18 Haziran Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok? (Evrensel WebTV)
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