Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Haziran 2019 Salı

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak yayını yankıları, Binaili Yıldırım'ın "okumadım" dediği Sayıştay raporu, seçimin gölgesinde artan işsizlik, ekonomideki son durum ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

18 Haziran Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok? (Evrensel WebTV)