‘Çocuklarımız ölmesin’ diyen annelere para cezası

Beyaz Tülbentli annelere, “Çocuklarımız ölmesin” diye yaptıkları tüm eylemlerden dolayı para cezası kesildi. Hızını alamayan polis, bazı annelere katılmadıkları eylemden de ceza kesti. Cezaları ödemeyeceklerini söyleyen anneler, “Bize değil, bizi yerde sürükleyenlere ceza kesilmeliydi” dedi.

MA’dan Cemil Uğur’un haberine göre: Van’da açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerine dikkat çekmek için farklı tarihlerde yapılan etkinliklere katılan Beyaz Tülbentli anneler, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUHAYDER) Van Şube yöneticileri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanları Ümit Dede ve Yadişen Karabulak ile birçok avukata “Kabahatler Kanunu” gerekçe gösterilerek 320’şer TL para cezası kesildi. Cezaları kesen Van İl Emniyet Müdürlüğü, bazı annelere 3’er kez para cezası kesti. Etkinliklerde çocuklarının ölmemesini ve barış istediklerini söyleyen Beyaz Tülbentliler, cezaları ödemeyeceklerini belirtti.

KATILMADIĞI EYLEMDEN CEZA ALDI!

Kabahatler Kanunu’na göre üç kez ceza kesilen Beyaz Tülbentlilerden Zekiye Kaya, 21 Nisan günü Sanat Sokağı’nda yapılan insan zinciri eylemine katılmadığı halde kendisine 320 TL para cezası kesildiğini söyledi. Açlık grevleri ve ölüm oruçları sürecinde cezaevlerinde ölümlerin çıkmaması için Milli Egemenlik Caddesi’nde bulunan parkta oturduklarını dile getiren Kaya, “Hiçbir suç işlemedik. Suç işlemediğimiz için de bu cezayı ödemeyeceğiz. Bu cezalar bizi barış mücadelesinden alıkoyamaz. Bu ülkeye adalet, özgürlük ve barış gelene kadar her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘YERDE SÜRÜKLEYENLERE CEZA KESİLMELİYDİ’

Keve Işık, “Her zaman barış istedik. Bizleri gözaltına alırken darp edenlere ceza kesilmesi yerine biz annelere ceza kesiliyor. Başımızdaki beyaz tülbent barışın simgesidir. Yüreğimiz de beyaz tülbentlerimiz kadar temizdir. Herkesin bu ülkede barışça ve kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Bunca çabamız, bunun olması içindir” dedi.

‘BU NASIL BİR ADALET ANLAYIŞIDIR?’

80 yaşındaki Barış Annesi Heme Akdoğan ise, “Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? 80 yaşındaki bir anneye bu cezalar verilir mi?” diyerek tepki gösterdi. Hanife Kaçak, “Bizler etkinlikleri çocuklarımızın ölmemesi için yaptık. Biz annelere yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz ” dedi.

‘BARIŞ İSTEDİK CEZA VERİLDİ’

Ayten Salgöz da, “Barış istiyoruz ama bizlere ceza kesiliyor. Fakat birkaç gün önce sözde adalet reform paketi açıklandı. Hani adalet nerede? Barış isteyen annelere para cezası kesilir mi” diye sordu. (HABER MERLEZİ)