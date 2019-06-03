Çin'den ABD'ye ticaret savaşı tepkisi: Savaştan korkmuyoruz

Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçlayarak, iki devletin orta yolda buluşması gerektiği yorumunda bulundu.

Çin Devlet Konseyi, "Çin-ABD Ticaret Sürtüşmesi Hakkında Çin’in Tutumu" başlığıyla "Beyaz Kitap" isimli rapor yayımladı. Raporda, "ABD’nin Çin’e karşı provoke ettiği ticari sürtüşme iki ülke ve küresel çıkarlara zarar veriyor", "ABD, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor", "Çin, öteden beri eşitlik, karşılıklı yarar ve samimi ticari müzakereler tutumunu sürdürüyor." değerlendirmesi ön plana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilim, ilave gümrük tarifeleri ve müzakerelerin ele alındığı raporda, Beyaz Saray, ticaret müzakerelerinde iki tarafın vardığı konsensüse uymamakla suçlandı.

"SAVAŞTAN KORKMUYORUZ"

"Bir ticaret savaşı istemiyoruz ancak bir savaştan da korkmuyoruz." ifadesinin yer aldığı raporda, Pekin yönetimi, ticaret anlaşmasının eşit şartlarda karşılıklı çıkarlara uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Raporda ayrıca, ABD hükümetinin taleplerinin sürekli arttığı, zorba tavırlar ve baskı araçlarıyla makul olmayan şekilde ısrarla daha fazlasını istediği, durmadan gümrük tarifelerini artırdığı ve anlaşma metnine Çin’in egemenliğine müdahale edecek zorlayıcı talepler yazdığına dikkati çekilerek, bu taleplerin iki taraf arasında zamanla çözülemeyecek ihtilaflara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Çin, 11 Mayıs’ta 60 milyar dolar tutarında ABD menşeili ürünlere yüzde 5’den yüzde 25’e kadar ilave gümrük tarifesi uygulanması kararını açıklamıştı. Karar, önceki gün yürürlüğe girdi. (Pekin/AA)

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