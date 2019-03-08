Çin: Huawei davası kasıtlı siyasi baskıdır

Çin Dışişleri Bakanı Vang, başkent Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Vang, Çin ve ABD arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 630 milyar doları geçtiğini, iki ülke arasında iş birliğinin hala ana konu olduğunu belirtti.

“Son zamanlarda Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildi. (Bu) İki ülkeden tüm çevrelerin ve uluslararası toplumun beğenisini topladı” diye konuşan Vang, tarafların karşılıklı saygı ve eşit şartlarda müzakere çabalarını sürdürdüğü müddetçe iki ülkenin tüm sorunlarda kabul edilebilir çözüm yöntemlerinin bulunabileceğini söyledi.

Vang, Çin-ABD ilişkileri tarihinde iş birliği ve sürtüşmenin var olduğunu belirterek, “Ancak biz öteden beri iş birliğinin farklılıklardan daha büyük olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN HUAWEI’İN ABD’YE DAVA AÇMASINA DESTEK

Çinli teknoloji şirketi Huawei’in Mali İşler Direktörü Ming Vancou’un iade süreci ve ABD'nin Huawei’in bazı ürünlerine yasak getirmesine değinen Vang, “Son zamanlarda Çinli belirli kişi ve şirketleri hedef alan eylemler basit bir yargı vakası değil, aksine kasıtlı siyasi baskı” ifadesini kullandı.

Çin hükümetinin şirketlerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını ve makul yasal çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirten Bakan Vang, “Ayrıca ilgili şirket ve kişilerin kendi çıkarlarını korumak için ‘yasal silahlarını’ kullanmasını ve ‘sessiz koyun’ olmamasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün korumamız gereken şey sadece bir şirketin çıkarları değil ayrıca bir ülkenin, bir halkın makul gelişme hakkı” diyen Vang, ilgili taraflara tüm ülkelerin şirketlerine adil yaklaşması ve ön yargıyı terk etmesi çağrısında bulundu.

VENEZUELA’DA TARİHİ HATALAR TEKRARLANMAMALI

Venezuela’daki son gelişmelere yönelik de Vang herhangi bir ülkenin içişlerine kendi halkı tarafından karar verilmesi gerektiğini belirterek, “Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimi daha da artırır” ifadelerini kullandı.

“Tarihte bu konuda alınan yeterince ders var, felaket yolları tekrar edilmemeli” ifadelerini kullanan Vang, Çin hükümetinin Venezuela’daki tüm kesimlerle barış ve diyalog aracılığıyla siyasi çözüm aranmasına desteğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti. (Pekin/AA)

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