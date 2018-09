ABD ile Ã‡in arasÄ±nda ticaret savaÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Donald Trump 'Çin, bana sadakatlerinden ötürü çiftçilerimize, çiftlik işçilerimize ve sanayi işçilerimize saldırdığını açıkça duyurdu' dedi.

ABD, Çin’den satın aldığı ve toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin ürün üzerindeki gümrük vergilerini artıracağını açıkladı. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasında çanta, pirinç ve tekstil yer alıyor. Böylece, Çin’in ABD’ye sattığı malların yarısına ek gümrük vergisi getirilmiş oluyor. Yeni gümrük vergileri 24 Eylül’de yürürlüğe girecek. İlk etapta yüzde 10 oranında vergi uygulanacak ve 2019 yılı başından itibaren bu oran yüzde 25’e çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergisi uygulamasının Çin’in “sübvansiyonlar ve bazı sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketlere yerli ortak alma zorunluluğu gibi haksız ticari uygulamaları” nedeniyle getirildiğini söyledi. Trump, “Yapılması gereken değişikliklerin türü konusunda çok açık olduk ve Çin’e bize daha adil davranması için her türlü fırsatı verdik. Ancak şu ana kadar Çin uygulamalarını değiştirme niyeti göstermedi” dedi. Çin daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD’nin gümrük vergilerini artırması halinde aynı şekilde karşılık vereceğini söylemişti. Ancak Trump, Çin’in karşılık vermesi halinde “Vakit geçirmeksizin üçüncü aşamaya geçileceğini” söyledi.

Üçüncü aşamada toplam değeri 267 milyar doları bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda, Çin’in ABD’ye ihraç ettiği tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiş olacak. Son gümrük vergisi adımı Çin’den ABD’ye ithal edilen ürünlerin neredeyse yarısının yeni düzenlemelere tabi olacağı anlamına geliyor. 6 binden fazla ürüne gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Şu ana kadarki en geniş ölçekli gümrük vergisi düzenlemesi olan pakette öncekilerin aksine bavul, tuvalet kağıdı, yün ve mobilya gibi tüketim ürünleri de yer alıyor. Ancak büyük teknoloji şirketlerinin itirazları sonucu aralarında akıllı saatler, bisiklet kaskları ve bebek oto koltuğunun da olduğu 300 ürün son paketten muaf tutuldu.

Şirketler birçok ürününün Çin’de üretilmesi nedeniyle gümrük vergilerinin maliyetlerini yükselteceğinden endişe ediyordu.

ABD, ilk olarak temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış ve geçen ay yaşanan ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasına geçmişti. Çin de 50 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine ek gümrük vergisi getirerek misillemede bulunmuştu. Pekin ayrıca 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine ek tarifeler getirecek bir planın taslağını da oluşturmuştu. (DIŞ HABERLER)

