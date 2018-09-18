ABD ile Ã‡in arasÄ±nda ticaret savaÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Donald Trump 'Ã‡in, bana sadakatlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§iftÃ§ilerimize, Ã§iftlik iÅŸÃ§ilerimize ve sanayi iÅŸÃ§ilerimize saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a duyurdu' dedi.

ABD, Çin’den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve toplam deÄŸeri 200 milyar dolarÄ± bulan yaklaÅŸÄ±k 6 bin ürün üzerindeki gümrük vergilerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasÄ±nda çanta, pirinç ve tekstil yer alÄ±yor. Böylece, Çin’in ABD’ye sattÄ±ÄŸÄ± mallarÄ±n yarÄ±sÄ±na ek gümrük vergisi getirilmiÅŸ oluyor. Yeni gümrük vergileri 24 Eylül’de yürürlüÄŸe girecek. Ä°lk etapta yüzde 10 oranÄ±nda vergi uygulanacak ve 2019 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren bu oran yüzde 25’e çÄ±kacak.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yeni gümrük vergisi uygulamasÄ±nÄ±n Çin’in “sübvansiyonlar ve bazÄ± sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yabancÄ± ÅŸirketlere yerli ortak alma zorunluluÄŸu gibi haksÄ±z ticari uygulamalarÄ±” nedeniyle getirildiÄŸini söyledi. Trump, “YapÄ±lmasÄ± gereken deÄŸiÅŸikliklerin türü konusunda çok açÄ±k olduk ve Çin’e bize daha adil davranmasÄ± için her türlü fÄ±rsatÄ± verdik. Ancak ÅŸu ana kadar Çin uygulamalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme niyeti göstermedi” dedi. Çin daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, ABD’nin gümrük vergilerini artÄ±rmasÄ± halinde aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini söylemiÅŸti. Ancak Trump, Çin’in karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde “Vakit geçirmeksizin üçüncü aÅŸamaya geçileceÄŸini” söyledi.

ÅžU ANA KADARKÄ°LERÄ°N EN BÜYÜÄžÜ

Üçüncü aÅŸamada toplam deÄŸeri 267 milyar dolarÄ± bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda, Çin’in ABD’ye ihraç ettiÄŸi tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiÅŸ olacak. Son gümrük vergisi adÄ±mÄ± Çin’den ABD’ye ithal edilen ürünlerin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n yeni düzenlemelere tabi olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. 6 binden fazla ürüne gümrük vergisi uygulanmasÄ± öngörülüyor. Åžu ana kadarki en geniÅŸ ölçekli gümrük vergisi düzenlemesi olan pakette öncekilerin aksine bavul, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±, yün ve mobilya gibi tüketim ürünleri de yer alÄ±yor. Ancak büyük teknoloji ÅŸirketlerinin itirazlarÄ± sonucu aralarÄ±nda akÄ±llÄ± saatler, bisiklet kasklarÄ± ve bebek oto koltuÄŸunun da olduÄŸu 300 ürün son paketten muaf tutuldu.

Åžirketler birçok ürününün Çin’de üretilmesi nedeniyle gümrük vergilerinin maliyetlerini yükselteceÄŸinden endiÅŸe ediyordu.

NE OLMUÅžTU?

ABD, ilk olarak temmuz ayÄ±nda 34 milyar dolarlÄ±k Çin malÄ±nda vergileri artÄ±rmÄ±ÅŸ ve geçen ay yaÅŸanan ticaret savaÅŸÄ±nÄ± bir adÄ±m ileriye taÅŸÄ±yarak deÄŸeri 16 milyar dolarÄ± bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasÄ±na geçmiÅŸti. Çin de 50 milyar dolar deÄŸerindeki ABD ürünlerine ek gümrük vergisi getirerek misillemede bulunmuÅŸtu. Pekin ayrÄ±ca 60 milyar dolar deÄŸerindeki ABD ürünlerine ek tarifeler getirecek bir planÄ±n taslaÄŸÄ±nÄ± da oluÅŸturmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:13

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