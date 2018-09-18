ABD ile Ã‡in arasÄ±nda ticaret savaÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

FotoÄŸraf: Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

ABD ile Ã‡in arasÄ±nda ticaret savaÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

    • 18 EylÃ¼l 2018 17:58

    Donald Trump 'Ã‡in, bana sadakatlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§iftÃ§ilerimize, Ã§iftlik iÅŸÃ§ilerimize ve sanayi iÅŸÃ§ilerimize saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a duyurdu' dedi.

    ABD, Çin’den satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve toplam deÄŸeri 200 milyar dolarÄ± bulan yaklaÅŸÄ±k 6 bin ürün üzerindeki gümrük vergilerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ek gümrük vergisi getirilen ürünler arasÄ±nda çanta, pirinç ve tekstil yer alÄ±yor. Böylece, Çin’in ABD’ye sattÄ±ÄŸÄ± mallarÄ±n yarÄ±sÄ±na ek gümrük vergisi getirilmiÅŸ oluyor. Yeni gümrük vergileri 24 Eylül’de yürürlüÄŸe girecek. Ä°lk etapta yüzde 10 oranÄ±nda vergi uygulanacak ve 2019 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren bu oran yüzde 25’e çÄ±kacak.

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yeni gümrük vergisi uygulamasÄ±nÄ±n Çin’in “sübvansiyonlar ve bazÄ± sektörlerde faaliyet göstermek isteyen yabancÄ± ÅŸirketlere yerli ortak alma zorunluluÄŸu gibi haksÄ±z ticari uygulamalarÄ±” nedeniyle getirildiÄŸini söyledi. Trump, “YapÄ±lmasÄ± gereken deÄŸiÅŸikliklerin türü konusunda çok açÄ±k olduk ve Çin’e bize daha adil davranmasÄ± için her türlü fÄ±rsatÄ± verdik. Ancak ÅŸu ana kadar Çin uygulamalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme niyeti göstermedi” dedi. Çin daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, ABD’nin gümrük vergilerini artÄ±rmasÄ± halinde aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini söylemiÅŸti. Ancak Trump, Çin’in karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde “Vakit geçirmeksizin üçüncü aÅŸamaya geçileceÄŸini” söyledi.

    ÅžU ANA KADARKÄ°LERÄ°N EN BÜYÜÄžÜ

    Üçüncü aÅŸamada toplam deÄŸeri 267 milyar dolarÄ± bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda, Çin’in ABD’ye ihraç ettiÄŸi tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiÅŸ olacak. Son gümrük vergisi adÄ±mÄ± Çin’den ABD’ye ithal edilen ürünlerin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n yeni düzenlemelere tabi olacaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. 6 binden fazla ürüne gümrük vergisi uygulanmasÄ± öngörülüyor. Åžu ana kadarki en geniÅŸ ölçekli gümrük vergisi düzenlemesi olan pakette öncekilerin aksine bavul, tuvalet kaÄŸÄ±dÄ±, yün ve mobilya gibi tüketim ürünleri de yer alÄ±yor. Ancak büyük teknoloji ÅŸirketlerinin itirazlarÄ± sonucu aralarÄ±nda akÄ±llÄ± saatler, bisiklet kasklarÄ± ve bebek oto koltuÄŸunun da olduÄŸu 300 ürün son paketten muaf tutuldu.

    Åžirketler birçok ürününün Çin’de üretilmesi nedeniyle gümrük vergilerinin maliyetlerini yükselteceÄŸinden endiÅŸe ediyordu.

    NE OLMUÅžTU?

    ABD, ilk olarak temmuz ayÄ±nda 34 milyar dolarlÄ±k Çin malÄ±nda vergileri artÄ±rmÄ±ÅŸ ve geçen ay yaÅŸanan ticaret savaÅŸÄ±nÄ± bir adÄ±m ileriye taÅŸÄ±yarak deÄŸeri 16 milyar dolarÄ± bulan ürünlerde yüzde 25’lik vergi uygulamasÄ±na geçmiÅŸti. Çin de 50 milyar dolar deÄŸerindeki ABD ürünlerine ek gümrük vergisi getirerek misillemede bulunmuÅŸtu. Pekin ayrÄ±ca 60 milyar dolar deÄŸerindeki ABD ürünlerine ek tarifeler getirecek bir planÄ±n taslaÄŸÄ±nÄ± da oluÅŸturmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:13
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