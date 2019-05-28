Koç'un, işçilerin haklarına göz diktiği TÜPRAŞ yine en büyük sanayi kuruluşu

İşçilerinin kazanılmış haklarına göz diken ve bu nedenle 4 ildeki fabrikalarında eylemlerin devam ettiği Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ, İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması”na göre, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasındaki toplusözleşme süreci Koç Holdingin TİS süresini 2 yıldan 3 yıla çıkarmak istemesi, vardiya sistemi ve ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklik yapmak istemesi nedeniyle tıkandı.

Bu anlaşmazlık nedeniyle İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’deki fabrikalarda uzun süredir eylemler sürüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

TÜPRAŞ işçileri 4 ilde eylemlerine devam etti

Koç’un dayatmalarına karşı TÜPRAŞ işçisi mücadelede kararlı

Sendikalardan TÜPRAŞ işçileriyle ortak mücadele çağrısı