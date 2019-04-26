TÜPRAŞ işçileri 4 ilde eylemlerine devam etti

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşme sürecinin, Koç Holdingin tutumu nedeniyle tıkanması üzerine, TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı uyarı eylemleri devam etti. TÜPRAŞ işçileri “Kazanılmış haklarımıza saldırmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

TÜPRAŞ rafinerilerinin önünde yapılan açıklamalarda TİS’in 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasına, vardiya sisteminde ve ücretli mazeret izni hükümlerinde değişiklik yapılmak istenmesine tepki gösterdi.

İzmir’de Aliağa’da yapılan eylemde konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Biz bu toplusözleşmeyi taleplerimize makul cevap verilecek şekilde masada bitirmek istiyoruz. Biz burada huzur, sağlıklı çalışma koşulları ve insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Eğer niyetleri bu toplusözleşmeyi farklı yerlerde bitirmekse bilin ki 30 yıllık bir kavganın sorumlusu olurlar” dedi.

Koç Holding yönetiminin 35-40 yıllık oturmuş bir vardiya sistemini, buna bağlı olarak hafta sonu ve genel tatil günlerindeki çalışmayla ilgili kazanılmış hakları gasbetmeye çalıştığını dile getiren Oktay, “Bir diğer konu mazeret izinleriyle ilgili. Mazeret izin günleri sayısını üçe düşürmek istiyorlar. 2006 yılında bu işletmeler sizlere peşkeş çekilirken toplusözleşme kitapçığımızda kazanılmış hak olan bu maddeler de vardı. Bunları bile bile burayı aldınız, peki ne değişti? Kazanılmış haklarımıza saldırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Anahtarı size verelim demişti genel müdür. O anahtar bizde olsa daha iyi daha adil yönetebiliriz” diye konuştu.

“Bu dönem karşımızda rafineride üretim yapmanın ne olduğunu bilmeyen bir anlayış var” diyen Oktay şöyle devam etti: “Biz herhangi bir işletme değil rafineri işçileriyiz. Üretim yaparken canımızı riske atıyoruz. Üretim yaparken Timuçin kardeşimizi yitirdik. Daha sonraki patlamada 4 tane canımızı yitirdik. Eğer yitirilen canlar bizimse bunun bedelini işveren ödemek zorundadır.”

İzmir’de TÜPRAŞ işçilerine eski şube başkanlarından İsmail Doğan ve Cengiz Tereci de dayanışma ziyaretinde bulundu. Önceki gün de işçileri eski genel merkez yöneticisi İbrahim Doğangül ziyaret etmişti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)