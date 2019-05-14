Koç’un dayatmalarına karşı TÜPRAŞ işçisi mücadelede kararlı

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplusözleşmede, ara bulucu sürecinde de sonuç çıkmadı. Koç Holdingin dayatmaları üzerine işçilerin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı eylemler ise devam ediyor. Koç Holdinge çağrı yapan işçiler, KİPLAS’ı aradan çıkarmasını ve masaya oturmasını istedi. İşçiler dört rafineri olarak beraber hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Aliağa TÜPRAŞ işçileri, delege toplantısı yaparak süreci tartışacak.

Sabah rafineri girişinde açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Ara bulucunun hazırladığı uyuşmazlık raporu perşembe günü bakanlığa iletilecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü rapor genel merkeze tebliğ edilecek. 27 Mayıs’a kadar Yüksek Hakem Kuruluna başvurumuzu yapmış olacağız. Önümüzde iki haftalık bir süreç var. Bu süreyi dört şubenin ve genel merkezimizin de içinde olarak iyi bir şekilde programlamamız lazım. Bu TİS’in final kısmını yine organize bir şekilde bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Koç Holdingin sürecin başında işletme zammını verme, ücret zammını yüzde 22 vermeye razı olduğu yönünde görüşleri dile getirildiğini ifade eden Oktay, ama gelinen noktada ücret zammı bir yana Koç Holdingin kazanılmış haklara saldırdığını, mazeret izni hakkını düşürmek istediğini ifade etti. Bununla da yetinmeyerek ileride tüm haklara saldırmak isteyeceğini vurgulayan Oktay, “Biz kazanılmış haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz bu toplusözleşmeyi masada bitirmek istiyoruz. Bu ülkede en çok kâr eden TÜPRAŞ’tır. Bizler ürettik. Kapasite arttırdı, üretim rekorları kırdık. Bir 27 milyondan 28 milyona çıktı. Dün masada mesaj veriyorlar. Bugüne kadar yaptığımız eylemlerden dolayı herhangi bir yere müracaat etmediklerini söylüyorlar. Biz bedel ödemeye hazırız, buyursunlar kimi yanlarına alacaklarsa alsınlar” diye konuştu.

Koç Holdingle masaya oturmak istediklerinin, sözleşmeyi TÜPRAŞ’la yürütmek istediklerinin altını çizen Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, KİPLAS’la sözleşme imzalamak istemediklerini belirtti. Oktay, “Genel müdüre sesleniyorum. Sen genel müdürsen inisiyatif alacaksın bu toplusözleşmeyi bizimle masada imzalayacaksın. TÜPRAŞ yönetimi bu sözleşme bittiğinde burada KİPLAS olmayacak, holding olmayacak. Sizinle yüz yüze çalışmaya devam edeceğiz. Hangi yüzle yüzümüze bakacaksınız. Eğer bu sözleşme masada bitmezse bir kavganın başlangıcı olacaktır. Bundan sonraki süreci biz bile yönetemeyiz. Burada iş barışı kalmaz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)