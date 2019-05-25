Galatasaray Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray 22. lig şampiyonluğu kutlamasında Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Fotoğraf: Onur Çoban/AA
Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Türk Telekom Stadyumu'nda 22'nci şampiyonluğu kutlamasında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini, 5 yıl uzatacaklarını açıkladı. Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile sahneye çıkan teknik direktör Fatih Terim, kupa takdimi öncesi kendisini 5 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı. (SPOR SERVİSİ)
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