20 Mayıs 2019 09:30

Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?

Galatasaray, 22. şampiyonluğunu elde etmesiyle birlikte 400 milyon TL'yi aşan bir ekonomik gelire de kavuşmuş oldu.

Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?

Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

    • Paylaş

    Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu sayede önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve  Türkiye Kupası gelirleri 400 milyon TL'yi aşıyor.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN EN AZ 200 MİLYON TL

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligine direkt katılarak 15.25 milyon avro ayak bastı parasını garantiledi. Yayın gelirleriyle birlikte bu rakamın 30 milyon avroyu (Yaklaşık 200 milyon TL) bulması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi geliri, Galatasaray’ın performansına göre daha yukarılara da çıkabilir. Kupa 1’de grup aşamasında her galibiyete 2.7 milyon avro, beraberliğe 900 bin avro ödeniyor.

    Galatasaray’ın şampiyonlukla birlikte elde ettiği Süper Lig gelirleri ise şöyle:

    AYAK BASTI PARASI: 38.5 MİLYON TL

    BeinSports 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında yayın hakkını satın aldı. Katar merkezli şirket meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti. Kur o günden bu yana büyük bir değişim gösterdi.

    Süper Lig’de yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı çıkarıldıktan sonra kalan meblağın yüzde 37’si yani 38.5 TL milyon kulüplere ayak bastı parası olarak ödeniyor.

    PERFORMANS GELİRİ: 96.7 MİLYON TL

    Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Galibiyete 2.6, beraberliğe 1.3 milyon TL ödeniyor. Buna göre sarı-kırmızılılar 33 haftadaki 20 galibiyet 9 beraberlikle kasasına 63.7 milyon TL koydu.

    Galatasaray ayrıca şampiyonluk ödülü olarak 33 milyon TL kazandı.

    ŞAMPİYONLUK SAYISI GELİRİ: 69.3 MİLYON TL

    Gelirin yüzde 11’i lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Bu çerçevede bir şampiyonluğun bedeli 3,3 milyon lira. Galatasaray sezona 21 şampiyonlukla başladığı için buradan 69.3 milyon TL gelir elde etti.

    TÜRKİYE KUPASI: 7 MİLYON 350 BİN LİRA

    Galatasaray, şampiyon olduğu Türkiye Kupası'ndan ise 7 milyon 350 bin lira gelir elde etti. Bunun 5 milyon lirası şampiyonluk primi olarak kazanıldı. (SPOR SERVİSİ)

    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu

    Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    Türkiye'nin Süper Lig haritası

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi
    SONRAKİ HABER

    19 May and Erdoğan’s move to paint the republic in the AKP’s colours
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Eğitimde "yeni sistem", gençliği AKP ideolojisine kazanmanın versiyonu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kale Kayış işçileri

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    155. yılında Tsitsekun

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Kolombiya'da barışın krizi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    19 Mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    DSP'den istifa eden PM Üyesi Necmiye Çölaşan: İmamoğlu desteklenmeli
    DSP'den istifa eden PM Üyesi Necmiye Çölaşan: İmamoğlu desteklenmeli

    DSP’de Hikmet Sami Türk’ün ardından PM Üyesi Necmiye Çölaşan da Genel Başkan Aksakal'a tepki göstererek istifa etti.

    Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi
    Stockholm'de IŞİD gözaltıları protesto edildi

    Stockholm’de Säpo tarafından IŞİD’li oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3’ü imam 5 kişiye destek amacıyla eylem düzenlendi.

    AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok
    AP seçimleri öncesi eylemler: Milliyetçi partilere oy yok

    Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi pek çok kentte eylemler düzenleyen Avrupalılar "milliyetçi partilere oy yok" dedi.

    Büyükçekmece'de seçmen avı: Muhtarlara 'Kim nereli' diye soruyorlar
    Büyükçekmece'de seçmen avı: Muhtarlara 'Kim nereli' diye soruyorlar

    Polis olduğunu söyleyen kişiler Büyükçekmece'de muhtarları telefonla arayarak, bölgedeki kanaat önderlerini ve demografik yapıyı sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı
    Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android lisansını kısıtladı

    ABD Başkanı Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, Huawei'nin yeni telefonlarında Android yazılımının güncellenmeyeceğini duyurdu.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mayıs 2019 Pazartesi

    Siyasilerin bir araya geldiği Samsun'daki 19 Mayıs kutlaması, İstanbul seçimleri, eğitim sistemi, ekonomik kriz, açlık grevleri ve daha fazlası...

    TÜPRAŞ işçileri: Koç’un dayatmalarından ücret maddesine gelinmedi ki
    TÜPRAŞ işçileri: Koç’un dayatmalarından ücret maddesine gelinmedi ki

    TÜPRAŞ işçileri, Koç yönetiminin kendilerini ve üyesi oldukları Petrol-İş'i hedef göstermesine tepkili.

    İran’a saldırı bölgesel savaşı ateşler
    İran’a saldırı bölgesel savaşı ateşler

    Ortadoğu, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve yaptığı askeri yığınak ile gündemde. Ramazan sonrası toplanacak Arap Zirvesi bu açıdan önemli.

    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?
    Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?
    GÜNCELLENDİ
    2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu
    2018/19 Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yenen CSKA Moskova oldu
    Sakarya Nehri'nin doğuşuna şahit olmak
    Sakarya Nehri'nin doğuşuna şahit olmak
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    Şampiyonlar Ligi'nde O. Lyon kupayı şovla kazandı
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
    Delplast işçileri: Birlik olduk korkmuyoruz
    Delplast işçileri: Birlik olduk korkmuyoruz

    Delplast'ta Petrol-İş'e üye olduğu için işten atılanların sayısı 14'ü buldu ancak işçiler, "Yine de yılmayacağız" diyor.

    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri: Biat etmeyeceğiz
    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri: Biat etmeyeceğiz

    Hacettepe ve Ankara Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ boykotunun öğrenci hareketi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek "Biat etmeyeceğiz" dedi.

    Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız
    Lipton işçilerinin mücadelesi: Bir olursak yine kazanacağız

    Lipton Çay Fabrikası işçileri yazdı: Belki kaybımız çok ama kazancımız daha çok. Onurumuz için, ekmeğimiz için buradaydık. Biz kazandık.

    Çay üreticileri tekellere mahkum edildi
    Çay üreticileri tekellere mahkum edildi

    Çay fiyatları açıklandı, ÇAYKUR'un kotası devam etti. Üretici, elinde kalan çayı açıklanan fiyatın altında özele satmak zorunda kalıyor.

    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi
    Kiraz’daki istismar olayında zanlı ‘mesajlaşıyorduk’ dedi

    İzmir Kiraz’da 13 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından zanlının “mesajlaşıyorduk” iddiasında bulunduğu ortaya çıktı. 

    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz
    Kılıçdaroğlu: Ayın 23'ünde tatil yok, sandığa gideceğiz

    Kemal Kılıçdaroğlu'dan İstanbul seçimleri açıklaması: "Ayın 23'ünde hep beraber tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a: Ne söylediğini anlamadım

    Ekrem İmamoğlu’dan, Binali Yıldırım’ın “AK Parti adayına oy verecekmiş gibi görünen seçmene büyükşehir pusulası verilmedi” iddiasına tepki geldi.

    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 193'üncü, ölüm orucu da 20’nci gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 193. gününde sürüyor.

    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı
    En hızlı büyüyen 100 firma açıklandı, büyüme yüzde 5 binlere vardı

    TOBB'un raporuna göre hükümet döneminde kurulan firmaların 2015-2017 arasındaki büyümesi yüzde 5 binleri buldu.

    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir
    Temelli: İmamoğlu yaratılan mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 23 Haziran günü o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak. İstanbul Ya Me Ye (İstanbul bizimdir)

    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun
    Diyarbakır'daki anneler: Asker ve polis anneleri de bizimle olsun

    Diyarbakır'da açlık grevi ve ölüm orucundaki çocukları için eylemde olan anneler: Asker ve polis anneleri de bizim gibi barış desin.

    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak
    Soylu'nun "IŞİD hareketli" sözüne tepki: Bakanın görevi tedbir almak

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bakanın görevi istihbari bilgiyi paylaşmak değil tedbir almak.

    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor
    Karaburunlulardan tepki: Yavuz hırsız ev sahibini goşturuyor

    Karaburunlular, Yaylaköy'ün RES şirketlerinin menfaati için 70 yıllık rapora dayanılarak "afet bölgesi" ilan edildiğini söylüyor.

    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı
    Sudan’da muhalefetten genel grev çağrısı

    Sudan'da müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklanırken muhalefet genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var
    MEB'in yeni eğitim modeli: Dinci, ideolojik ve bireyci bir yönelim var

    Ziya Selçuk yeni ortaöğretim sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni model, 2020 - 2021 yılında 9'uncu sınıftan itibaren uygulanmaya başlanacak.

    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı
    Londra’da akademisyenler Üstel ve Altınel için bildiri dağıttı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da akademisyenler, Türkiye'de tutuklanan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını istedi.