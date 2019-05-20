Şampiyonluk ekonomisi: Kupa, Galatasaray'a ne kadar para kazandırdı?

Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, bu sayede önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası gelirleri 400 milyon TL'yi aşıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN EN AZ 200 MİLYON TL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligine direkt katılarak 15.25 milyon avro ayak bastı parasını garantiledi. Yayın gelirleriyle birlikte bu rakamın 30 milyon avroyu (Yaklaşık 200 milyon TL) bulması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi geliri, Galatasaray’ın performansına göre daha yukarılara da çıkabilir. Kupa 1’de grup aşamasında her galibiyete 2.7 milyon avro, beraberliğe 900 bin avro ödeniyor.

Galatasaray’ın şampiyonlukla birlikte elde ettiği Süper Lig gelirleri ise şöyle:

AYAK BASTI PARASI: 38.5 MİLYON TL

BeinSports 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında yayın hakkını satın aldı. Katar merkezli şirket meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti. Kur o günden bu yana büyük bir değişim gösterdi.

Süper Lig’de yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı çıkarıldıktan sonra kalan meblağın yüzde 37’si yani 38.5 TL milyon kulüplere ayak bastı parası olarak ödeniyor.

PERFORMANS GELİRİ: 96.7 MİLYON TL

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Galibiyete 2.6, beraberliğe 1.3 milyon TL ödeniyor. Buna göre sarı-kırmızılılar 33 haftadaki 20 galibiyet 9 beraberlikle kasasına 63.7 milyon TL koydu.

Galatasaray ayrıca şampiyonluk ödülü olarak 33 milyon TL kazandı.

ŞAMPİYONLUK SAYISI GELİRİ: 69.3 MİLYON TL

Gelirin yüzde 11’i lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Bu çerçevede bir şampiyonluğun bedeli 3,3 milyon lira. Galatasaray sezona 21 şampiyonlukla başladığı için buradan 69.3 milyon TL gelir elde etti.

TÜRKİYE KUPASI: 7 MİLYON 350 BİN LİRA

Galatasaray, şampiyon olduğu Türkiye Kupası'ndan ise 7 milyon 350 bin lira gelir elde etti. Bunun 5 milyon lirası şampiyonluk primi olarak kazanıldı. (SPOR SERVİSİ)

Galatasaray’ın 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu