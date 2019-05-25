Ahmet Türk: Milli Eğitim, Mardin'de belediyenin kurslarını engelliyor

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, kayyumdan sonra belediye bünyesindeki tüm eğitim programlarını durduran İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptıkları başvurulardan yanıt alamadıklarını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Türk, belediyenin Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi ve Konservatuarı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki tüm eğitim programlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğünün engel olduğunu belirtti.

KAYYUMDAN SONRA DURDURULDU

Toplumun gelişimini sağlayan en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Türk, “Gençlere ve çocuklara eğitim imkanını sağlamak Milli Eğitimle beraber bizim gibi kurumların da görevidir. Belediyemiz bünyesinde bulanan eğitim kursları, konservatuarlar gibi gençlere ve çocuklara faydalı olan eğitim alanları yeni nesillere hizmet etmek için varlar. Fakat halkın iradesine kavuşmasıyla beraber tüm kurs ve eğitim alanları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından maalesef tekrar durduruldu” ifadelerini kullandı.

Seçimi kazandıkları günden beri tüm eğitimler için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını beklediklerini paylaşan Türk, “Eğitimleri başlatmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurularda bulunuyoruz, fakat hiçbir destek göremiyoruz bu konuda. Kursların ve eğitimlerin tekrar başlaması için ve gençlerin geleceği için olumlu adımların atılmasını bekliyoruz. Yapılan hizmetlerin bir kişiye ya da partiye mal edilmemesi gerektiğini dile getirmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

Kayyımlar belediyeleri ele geçirirken eğitim alanında hatta tüm hizmetlerde kendilerine hiçbir problem yaşatılmadığına dikkat çeken Türk, “Şimdi halk iradesine sahip çıktığı için mi biz engellerle, problemlerle karşı karşıyayız kalıyoruz” diye tepki gösterdi. Türk, açıklamanın devamında şunları belirtti: “Bizlere engel olmaya çalışmak; maalesef hem gençlerin geleceğine hem halkımıza engel oluşturmaktadır. Umut ediyorum ki bu konuda bir an önce sağduyuyla hareket edilir ve gençlerimiz ile çocuklarımıza tekrar eğitim imkanı sağlamış oluruz.” (Mardin/MA)

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