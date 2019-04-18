Mardin B. Başkanı Ahmet Türk: Belediyeye uğramayanlar maaşa bağlanmış

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, belediyenin 1 milyar 26 milyon TL borçlandırmasını “İş yapamaz hale getirmek için yapılmış plan” şeklinde değerlendirdi. Belediyeye uğramayan birçok kişiye maaş bağlandığına işaret eden Türk, tüm bunlara ilişkin Sayıştaydan müfettiş talep edeceklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesini kazanan HDP’li Eş Başkanlar Ahmet Türk ve Figen Altındağ, dün gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında kasasında 95 milyon TL olan ve 63 milyon TL borcu bulunan belediyenin kayyım tarafından toplamda 1 milyar 26 milyon TL borçlandırıldığını duyurmuştu.

"İŞ YAPAMAZ HALE GETİRMEK İÇİN YAPILMIŞ PLAN"

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal’a konuşan Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, söz konusu borçlarla ilgili kendilerinin iş yapamaz hale getirmek için hazırlanmış bir plan olduğunu söyleyerek, “Belediyede iki kalıp sabun da bırakmamışlar. Bütün bunlar başarısızlığımız üzerine planlanmış bir durum. Burada bir hukuksuzluk ve yolsuzluk olduğu açıktır” dedi.

MARSU’NUN ÖDENEĞİ KESİLDİ

MARSU’ya gelen ödeneğin İller Bankası tarafından kesilmiş durumda olduğu bilgisini de aldıklarını belirten Türk, suyun klorlanmaması ve bazı önlemlerin alınmaması durumunda bir takım hastalıkların baş göstereceğine işaret ederek, “Ödeneğin birdenbire tümden kesilmesi hukuksuzluktur. Hiçbir kurumun böyle bir karar alma yetkisi yoktur” diye belirtti.

"PROPAGANDA AMAÇLI BİRİMLER FESHEDİLECEK"

İlk iş olarak kayyım döneminde kurulan kimi birimlerin feshedileceğini paylaşan Türk, şunları söyledi: “Belediyedeki durumu toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Propaganda amaçlı birçok birim oluşturulmuş belediyede. Tamamen propaganda amaçlı kurulan birimlerden biri de Mardin Masa. Kent AŞ üzerinden işçiler alınmış, birçoğu belediyeye bile uğramıyor. Birilerine takdire göre 4 bin, birisine 2 bin, birisine ise 2 bin 500 TL maaş bağlanmış. Oysa ki burada adalete uygun bir düzenlemenin yapılması lazım. Adamına göre maaş bağlanması yapılmış. Kent AŞ yönetim kurulunu zaten feshettim. Yeniden bir düzenleme yapacağız. Diğer birimlerde de benzer bir uygulamaya gideceğiz.”

"SAYIŞTAYDAN MÜFETTİŞ ÇAĞIRACAĞIZ

Tespitlerin ardından Sayıştaydan müfettiş taleplerinin olacağını söyleyen Türk, “Kısa sürede kayyım döneminde yapılanları dosyalarıyla tek tek Türkiye kamuoyunun gözleri önüne sereceğiz. Halkımızı bilgilendireceğiz. İçinde bulunduğumuz durumun herkes tarafından bilinmesi gerekir” dedi.

KAYYIMIN YAPTIRDIĞI DUVARA İLK BALYOZ EŞ BAŞKANDAN

Fotoğraf: MA

Kayyım döneminde Mardin Kızıltepe Belediye binası etrafına yapılan 2 metre yükseklikteki duvarın yıkımı için HDP’li Belediye Eş Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ilk balyozu vurdu. Sırasıyla belediye meclis üyeleri ve yurttaşlar da ellerine aldıkları balyozlarla duvara darbeler indirdi.

Duvarın yıkımına ilişkin açıklamada bulunan Eş Başkan Yılmaz, belediyenin halka açık olması gerektiğine işaret ederek, “Biz seçim çalışmaları yaptığımızda halkımızın bir talebi vardı. ‘Biz belediyeye gittiğimizde kendimizi cezaevinde hissediyoruz. Psikolojik olarak kendimizi rahat hissetmiyoruz’ diyorlardı. Tek istekleri bu duvarların yıkılmasıydı. Biz de halkımızın talebi doğrultusunda bu duvarı yıkmaya başladık. Halkın kendisini özgür hissetmesi gerekiyor. Tüm halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyenin borçlarını açıkladı

Mardin | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları