23 Mayıs 2019 19:59

Antep Valiliği eylem ve etkinlikleri 15 gün yasakladı

Antep Valiliği, kent genelinde yapılacak her türlü eylem, etkinlik ve toplantıyı 15 gün yasakladığını açıkladı.

Antep Valiliği eylem ve etkinlikleri 15 gün yasakladı

Fotoğraf: MA

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    Antep Valiliği kent genelinde her türlü toplantı, gösteri yapma, stant açma, basın açıklaması, imza kampanyası, bildiri dağıtma, çadır kurma, pankart asma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını açıkladı.

    Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 23 Mayıs 2019-06 Haziran 2019 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak ‘Açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme vb.’ etkinlikler İl genelinde Valiliğimizce yasaklanmıştır.” (Antep/MA)

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