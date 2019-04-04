Iğdır'da Valilik 15 gün eylem yasağı ilan etti

Iğdır Valiliği, 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "provokatif eylemlerin engellenmesi" gerekçesi öne sürüldü. Vali Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu İle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li İsa Yaşar Tezel, HDP'li Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik'in kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Oyların yeniden sayılması sonucu HDP'nin oyu 60 arttı.

Iğdır'da, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, geçerli oyların yüzde 50,07'sini alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46,7'sini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz etmişti. (HABER MERKEZİ)

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