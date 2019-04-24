24 Nisan 2019 09:53
Son Güncellenme Tarihi: 06 Mayıs 2019 15:47

Kocaeli'de Valilik eylem yasağını 15 gün daha uzattı

22 Nisan'da 15 gün eylem yasağı ilan eden Kocaeli Valiliği, yasak kararını 21 Mayıs'a kadar uzattı.

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Kocaeli'de Valilik eylem yasağını 15 gün daha uzattı

Fotoğraf: MA

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    Kocaeli Valiliği, cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek vermek amacıyla cezaevleri önünde eylem yapılmasını 21 Mayıs gününe kadar yasakladı.

    Kocaeli Valiliği, 22 Nisan'da cezaevleri önünde yapılmak istenen eylemleri aldığı kararla 15 gün boyunca yasaklamıştı. Valilik yasak kararını 7 Mayıs tarihinden itibaren 21 Mayıs günü sonuna kadar 15 gün daha uzattı.

    Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

    “9 Nisan tarihinden itibaren devam eden günlerde Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulandığı söylenen sözde tecridin kaldırılması talebi ile ülkemiz genelinde, cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütleri mensuplarınca başlatılan süresiz/dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla, cezaevleri önünde yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak, provokatif eylemlerin yaşanabileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği ve böylece kamu düzenin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, ilimiz genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla, eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli İl sınırları içerisinde 7 Mayıs günü saat 00.01´den 21 Mayıs günü saat 24.00´a kadar 15 gün süre ile Valilik Makamı´nın 6 Mayıs tarih emri ile yasaklanmıştır.”

    Kocaeli Valiliği, Gebze Cezaevi önünde yapılmak istenen eylemleri gerekçe göstererek 22 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli genelinde her türlü eylem, etkinlik ve basın açıklamasını yasakladığını açıklamıştı.

    POLİS CEZAEVİ ÖNÜNDE ANNELERE SALDIRMIŞTI

    Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde nöbet eylemine başlayan aileler, 19 Nisan'da açlık grevindeki çocuklarına destek olmak için Gebze Cezaevi önüne gitmiş ve polisin saldırısına maruz kalmıştı. Polis annelere saldırmış, coplarla ittirmiş ve hakaret etmişti. 

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    Olayla ilgili Kocaeli Valiliği soruşturma başlatıldığını açıklamış, 22 Nisan'da ise valilik kent genelinde her türlü eylem ve etkinliği yasaklandını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)

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