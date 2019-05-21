KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında ceza yağdı

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerin yargılandığı davada mahkeme heyeti, gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Avukat Eren Keskin ve Hüseyin Aykol ile Yazıişleri Müdürü Reyhan Çapan'ın da bulunduğu 7 isme 15 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenleri Avukat Eren Keskin ve Hüseyin Aykol ile gazetenin yazar ve yöneticileri Reyhan Çapan, Reyhan Hacıoğlu, Nuray Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe Batumlu, Ayşe Berktay, Filiz Koçali'nin de içerisinde bulunduğu 24 kişinin yargılamasına İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada yargılanan gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve gazeteci Reyhan Çapan ile gazetecilerin avukatları hazır bulundu. Duruşmayı İrlanda Büyükelçiliği'nden yetkililer de izledi.

KESKİN: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YANAYIM

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini açıkladı. Ardından savunma yapan gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Avukat Eren Keskin, "İfade ve düşünce özgürlüğünden yanayım. Suç işlediğimi düşünmüyorum. Düşüncenin suç olduğuna da inanmıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Gazetenin Yazıişleri Müdürü Reyhan Çapan da savunmasında, "Suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

AYŞE ÖĞRETMEN KARARI HATIRLATILDI

Ardından söz alan gazetecilerin avukatları, müvekkillerinin suç işlemediğini, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında davrandıklarını dile getirerek, beraat talebinde bulundu. Avukat Özcan Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Ayşe Çelik (Ayşe Öğretmen) kararını hatırlatarak, "10-15 gündür bu kararı mahkemelerde tartışıyoruz. Ancak, Ayşe Öğretmen kararının mahkemelerde bir hükmü yok” dedi.

7 KİŞİYE TOPLAM 15 YIL CEZA

Mahkeme heyeti verdiği kararında "terör örgütü propagandası" suçlamasını öne sürerek Eren Keskin ve Reyhan Çapan'a 3'er yıl 9'ar ay, Hüseyin Aykol'a 2 yıl 1 ay, Ayşe Batumlu ve Reyhan Hacıoğlu'na 1'er yıl 3'er ay, Tahir Temel ve Hüseyin Güçlü'ye 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti, ceza alan 7 kişi için "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına" karar verirken, bir tek Batumlu ve Hacıoğlu’nun cezalarını erteledi.



Ayşe Berktay, Celalettin Can, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Nuray Özdoğan, Ergin Atabey ve Özlem Söyler hakkında beraat kararı verdi.



Mahkeme, Enver Baysal, Filiz Koçali, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer Ayata, Serbest Zan ve Züleyha Yılmaz'ın dosyasını, savunmalarının alınmadığı ve hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilmemiş olmasını gerekçe göstererek ayırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca; Reyhan Çapan, Eren Keskin, Bülent Alp ve Ruhat Kaya hakkında aynı suçlama ile açılan bir başka dosyada basın suçları kapsamında suç tarihinden 4 ay sonra soruşturma açıldığı için düşürülmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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