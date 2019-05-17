Ayşe Düzkan'ın açık cezaevine geçme başvurusuna yanıt verilmiyor

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan ve açık cezaevine sevk edilmesi gereken Gazeteci Ayşe Düzkan'ın cezaevi idaresine yaptığı başvurulara yanıt verilmiyor.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Nöbetçi Genel Yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Ayşe Düzkan, aldığı 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanması ardından cezaevine girdi. 29 Ocak tarihinden bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Düzkan'ın yasal prosedüre uygun olarak açık cezaevine gönderilmesi yönündeki başvurularına yanıt verilmedi.

AVUKAT İTİRAZDA BULUNDU

Konuya ilişkin cezaevi idaresine 2 dilekçeyle başvurmasına rağmen yanıt alamayan Düzkan, avukatı Özcan Kılıç aracılığıyla Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne itirazda bulundu. Kılıç dilekçesinde, Düzkan'ın 29 Ocak'tan itibaren Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, açık cezaevine ayrılması için gerekli süreyi çoktan aştığına yer verdi. Dilekçede, Düzkan'ın mahkumiyetine ilişkin suçlamanın "propaganda" olduğu kaydedildi. (İstanbul/MA)

Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi