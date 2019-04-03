Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 8 kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Özgür Gündem Gazetesi Eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol’a ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesinde bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği (GYY) kampanyasına katıldıkları için "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan ile Ertuğrul Mavioğlu, Hüseyin Aykol, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Celalettin Can ve Faruk Eren’in de bulunduğu 13 gazeteci hakim karşısına çıktı. Davayı, HDP Milletvekili Ahmet Şık, RSF temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteciler Hilmi Hacaloğlu, Elif Ilgaz, Candan Yıldız ve yazar Nevzat Onaran da izledi. Dava, savcının Özgür Gündem nöbetçi GYY kampanyasına katıldıkları için sanık sıfatıyla yargılananların “propaganda” suçundan cezalandırılmaları yönündeki mütalaasını tekrarlamasıyla başladı. Daha sonra sanık avukatları tek tek savunma yaptı. Avukatlar, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmanın ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyerek müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

“BU ÜLKENİN BASIN TARİHİ ACILARLA DOLU”

Daha sonra dayanışma kampanyasına katıldığı için yargılanan gazetecilerden Faruk Eren savunma yaptı. "Bu ülkenin basın tarihi büyük baskılar ve acılarla doludur" diyen Eren, “Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Musa Anter, Hrant Dink bir çırpıda ismini saydığımız katledilmiş gazetecilerdir. Özgür Gündem gazetesi bu ülkede en çok çalışanı katledilen gazetedir. Özgür Gündem üç yıl önce aynı baskıların benzerini yaşadı. Açılan davalarla boğulmak istendi. Bir grup gazeteci, aydın, sanatçı ve bilim insanı, basın ve ifade özgürlüğünü korumak için birer günlüğüne nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni oldu” dedi.

“BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ”

30 yıldan fazladır gazetecilik yaptığını ve DİSK Basın-iş sendikasının genel başkanı olduğunu söyleyen Eren “Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Basın ve ifade özgürlüğünü, gerçek bir demokrasinin olduğu bir ülkede yaşamak için savunuyoruz. Biz aslında mesleğimizi, onurumuzu, basın ve ifade özgürlüğünü savunuyoruz. Sizden talebim, sizin de mesleğinizi, hukuku ve adaleti savunmanızdır.” dedi.

GAZETECİLERE, 1 YIL 3 AY CEZA

İhsan Çaralan | Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL

Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, Hüseyin Aykol’a “terör örgütü propagandası” iddiasından 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti İhsan Çaralan, Faruk Eren, Fehim Işık ve Celal Başlangıç’a da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Celalettin Can’a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise ertelenmedi. Cezaevinden gönderdikleri mektup nedeniyle yargılananlara ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. (İstanbul/EVRENSEL)