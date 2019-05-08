Özgür Gündem davası 21 Mayıs'a ertelendi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 23 yazar ve çalışanının gazetede yayımlanan yazılar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları dava 21 Mayıs 2019’a ertelendi.

Davanın bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13. duruşmasında avukatlar Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz hazır bulundu. Yargılanan Hüseyin Güçlü, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

Duruşma, Cumhuriyet Savcısının 26 Mart tarihinde verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesiyle başladı.

"BAHSE KONU YAZI, CEZAEVİ DENETİMİNDEN GEÇTİ"

Daha sonra SEGBİS ile Hüseyin Güçlü savunma yaptı. Savunmasını kürtçe veren Güçlü şunları söyledi:

"Ben bir gerçekliği ifade ettim. Herkesin ve dünyanın gözü önünde Cizre ve Sur'da 250 kişi yakıldı. Benim buradaki amacımda bunları dile getirmek, bu yapılan zulümü ve gerçekliği dillendirmektir. Devletin baskıcı uygulamaları çok eski medeniyetlerden bu yana gelenek olarak devam etmiştir. Cizre'de yaşananlar da bu geleneğin devamı şeklindedir. Halkını düşman olarak görmektedir. Ben Şakran Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktayken bahse konu yazıyı ceza infaz kurumu müdürlüğü aracılığıyla göndermiştim. Dolayısıyla cezaevi denetiminden geçen bir yazıdır."

SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Daha sonra avukat Özcan Kılıç, birleştirme taleplerinin kabul edilmemesinden dolayı esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti.

Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, yargılamanın 21 Mayıs 2019’a bırakılmasına karar verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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