13 Nisan 2019 14:34

26 ifade özgürlüğü grubundan Özgür Gündem için ortak bildiri

Aralarında uluslararası gazeteci örgütlerinin de olduğu 26 kurum Özgür Gündem davasında yargılananlar için beraat çağrısı yaptı.

26 ifade özgürlüğü grubundan Özgür Gündem için ortak bildiri

Fotoğraf: MA

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    Aralarında IFJ, IPI, Uluslararası PEN, Norveç Almanya İsveç PEN, Article 19, CPJ, ECPMF, CRNI, AEJ’nin de olduğu 26 basın ve ifade özgürlüğü örgütü, Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenleri davasında hapisle yargılanan Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için “beraat” istedi.

    Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Evrensel Yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargılandığı davaya ilişkin 26 basın ve ifade özgürlüğü örgütünün imzasıyla yayımlanan metinde, “İmzacı gruplar olarak ayrıca Türkiye’de otokratik bir girişim altında muhalif tüm sesleri susturmak, bağımsız gazeteciliği engellemek adına gazetecilere karşı devam eden tüm tutuklama ve yargılamaları şiddetle kınıyor. Üç yıla yakın süren bu davada yargılanan Önderoğlu, Korur Fincancı ve Nesin’e tüm dayanışma ve desteğimizi gönderiyor, Türk hükümetinden gazeteci, akademisyen ve yazarlara karşı yürütülen bu baskı iklimini sonlandırmasını talep ediyoruz” denildi.

    DAYANIŞMA DAHA DA ÖNEM KAZANDI

    Yayımlanan ortak açıklamaya ilişkin konuşan IPI Türkiye Savunu Koordinatörü Caroline Stockford “Bu dava asla cezai kovuşturmaya konu olmaması gereken mesleki bir dayanışmadan doğan hareket sonucu başlamıştır. Türkiye, halkın haber alma ve haber yayma hakkı için çalışan gazetecilerin haklarını ihlal etmeye bir son vermeli” çağrısı yaparken, ARTICLE 19 Avrupa ve Orta Asya Koordinatörü Sarah Clarke ise şu ifadeleri kullandı:

    “Yetkililer, önde gelen insan hakları savunucularını hedef alarak, Türkiye’de sivil toplumdan geriye kalan ne varsa yok etmeye çalışıyorlar. Ancak başaramayacaklar. Meslektaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz ve bitmek bilmeyen bu yargısal tacize bir son verilmesini talep ediyoruz.”

    Özgür Gündem, uzun yıllardır hedefte. Bugün pek çok dava ile yüz yüze kalan gazete son olarak ise İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla kapatıldı. Geçen ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin Gazetenin Sahibi Ali Gürbüz’e yönelik 2004-2005 yılları arasında açtığı sistematik davalarla ifade özgürlüğü ihlali yaptığına hükmetti. (MEDYA SERVİSİ)

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