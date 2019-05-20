20 Mayıs 2019 15:12

Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları

Futbolda Avrupa liglerinin birçoğunda ipi önde göğüsleyen takımlar belli oldu. Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonlar değişmedi.

Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları

Grafik: AA

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    Avrupa futbolunda liglerin birçoğunda şampiyonlar belli oldu. İngiltere Premier Lig’de Manchester City, İspanya La Liga’da Barcelona, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, İtalya Serie A’da Juventus, Fransa Ligue 1’de PSG şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu. Böylece Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar değişmemiş oldu.

    Rusya’da Zenit, Hollanda’da Ajax, Belçika’da Genk, Portekiz’de Benfica, Türkiye’de Galatasaray, Yunanistan’da PAOK, Ukrayna’da Shakhtar Donetsk bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan takımlar arasında yerini aldı.

    Ermenistan, Bulgaristan ve San Marino hariç tüm liglerde şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi katılımcılarının birçoğu belli oldu.

    Ülke puanına göre şampiyonların listesi şöyle:

    1. İspanya: Barcelona
    2. İngiltere: Manchester City
    3. İtalya: Juventus
    4. Almanya: Bayern Münih
    5. Fransa: PSG
    6. Rusya: Zenit St. Petersburg
    7. Portekiz: Benfica
    8. Ukrayna: Shakhtar Donetsk
    9. Belçika: Genk
    10. Türkiye: Galatasaray
    11. Avusturya: Red Bull Salzburg
    12. İsviçre: Young Boys
    13. Çekya: Slavia Prag
    14. Hollanda: Ajax
    15. Yunanistan: PAOK
    16. Hırvatistan: Dinamo Zagreb
    17. Danimarka: Kopenhag
    18. İsrail: Maccabi Tel Aviv
    19. Kıbrıs: APOEL
    20. Romanya: CFR Cluj
    21. Polonya: Piast Gliwice
    22. İsveç: AIK
    23. Azerbaycan: Karabağ
    24. Bulgaristan: Belli değil
    25. Sırbistan: Kızılyıldız
    26. İskoçya: Celtic
    27. Belarus: BATE Borisov
    28. Kazakistan: Astana
    29. Norveç: Rosenborg
    30. Slovenya: Maribor
    31. Slovakya: Slovan Bratislava
    32. Moldova: Sheriff Tiraspol
    33. Arnavutluk: FK Partizani
    34. İzlanda: Valur
    35. Macaristan: Ferencvaros
    36. Kuzey Makedonya: Shkendija
    37. Finlandiya: HJK
    38. İrlanda Cumhuriyeti: Dundalk
    39. Bosna Hersek: FK Saraybosna
    40. Letonya: Riga FC
    41. Estonya: Nomme Kalju
    42. Litvanya: FK Sūduva
    43. Karadağ: FK Sutjeska Nikšić
    44. Gürcistan: Saburtalo Tiflis
    45. Ermenistan: Belli değil
    46. Malta: Valletta
    47. Lüksemburg: F91 Dudelange
    48. Kuzey İrlanda: Linfield
    49. Galler: The New Saints
    50. Faroe Adaları: HB Torshavn
    51. Cebelitarık: Lincoln Red Imps
    52. Andorra: Lincoln Red Imps
    53. San Marino: Belli değil
    54. Kosova: Feronikeli

    (SPOR SERVİSİ)

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