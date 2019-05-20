Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları

Avrupa futbolunda liglerin birçoğunda şampiyonlar belli oldu. İngiltere Premier Lig’de Manchester City, İspanya La Liga’da Barcelona, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, İtalya Serie A’da Juventus, Fransa Ligue 1’de PSG şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu. Böylece Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar değişmemiş oldu.

Rusya’da Zenit, Hollanda’da Ajax, Belçika’da Genk, Portekiz’de Benfica, Türkiye’de Galatasaray, Yunanistan’da PAOK, Ukrayna’da Shakhtar Donetsk bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan takımlar arasında yerini aldı.

Ermenistan, Bulgaristan ve San Marino hariç tüm liglerde şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi katılımcılarının birçoğu belli oldu.

Ülke puanına göre şampiyonların listesi şöyle:

İspanya: Barcelona İngiltere: Manchester City İtalya: Juventus Almanya: Bayern Münih Fransa: PSG Rusya: Zenit St. Petersburg Portekiz: Benfica Ukrayna: Shakhtar Donetsk Belçika: Genk Türkiye: Galatasaray Avusturya: Red Bull Salzburg İsviçre: Young Boys Çekya: Slavia Prag Hollanda: Ajax Yunanistan: PAOK Hırvatistan: Dinamo Zagreb Danimarka: Kopenhag İsrail: Maccabi Tel Aviv Kıbrıs: APOEL Romanya: CFR Cluj Polonya: Piast Gliwice İsveç: AIK Azerbaycan: Karabağ Bulgaristan: Belli değil Sırbistan: Kızılyıldız İskoçya: Celtic Belarus: BATE Borisov Kazakistan: Astana Norveç: Rosenborg Slovenya: Maribor Slovakya: Slovan Bratislava Moldova: Sheriff Tiraspol Arnavutluk: FK Partizani İzlanda: Valur Macaristan: Ferencvaros Kuzey Makedonya: Shkendija Finlandiya: HJK İrlanda Cumhuriyeti: Dundalk Bosna Hersek: FK Saraybosna Letonya: Riga FC Estonya: Nomme Kalju Litvanya: FK Sūduva Karadağ: FK Sutjeska Nikšić Gürcistan: Saburtalo Tiflis Ermenistan: Belli değil Malta: Valletta Lüksemburg: F91 Dudelange Kuzey İrlanda: Linfield Galler: The New Saints Faroe Adaları: HB Torshavn Cebelitarık: Lincoln Red Imps Andorra: Lincoln Red Imps San Marino: Belli değil Kosova: Feronikeli

(SPOR SERVİSİ)

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