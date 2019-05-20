Avrupa futbol liglerinde 2018/19 sezonu şampiyonları
Futbolda Avrupa liglerinin birçoğunda ipi önde göğüsleyen takımlar belli oldu. Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonlar değişmedi.
Grafik: AA
Avrupa futbolunda liglerin birçoğunda şampiyonlar belli oldu. İngiltere Premier Lig’de Manchester City, İspanya La Liga’da Barcelona, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih, İtalya Serie A’da Juventus, Fransa Ligue 1’de PSG şampiyonluğa ulaşan takımlar oldu. Böylece Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar değişmemiş oldu.
Rusya’da Zenit, Hollanda’da Ajax, Belçika’da Genk, Portekiz’de Benfica, Türkiye’de Galatasaray, Yunanistan’da PAOK, Ukrayna’da Shakhtar Donetsk bu yıl sezonu şampiyon tamamlayan takımlar arasında yerini aldı.
Ermenistan, Bulgaristan ve San Marino hariç tüm liglerde şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi katılımcılarının birçoğu belli oldu.
Ülke puanına göre şampiyonların listesi şöyle:
- İspanya: Barcelona
- İngiltere: Manchester City
- İtalya: Juventus
- Almanya: Bayern Münih
- Fransa: PSG
- Rusya: Zenit St. Petersburg
- Portekiz: Benfica
- Ukrayna: Shakhtar Donetsk
- Belçika: Genk
- Türkiye: Galatasaray
- Avusturya: Red Bull Salzburg
- İsviçre: Young Boys
- Çekya: Slavia Prag
- Hollanda: Ajax
- Yunanistan: PAOK
- Hırvatistan: Dinamo Zagreb
- Danimarka: Kopenhag
- İsrail: Maccabi Tel Aviv
- Kıbrıs: APOEL
- Romanya: CFR Cluj
- Polonya: Piast Gliwice
- İsveç: AIK
- Azerbaycan: Karabağ
- Bulgaristan: Belli değil
- Sırbistan: Kızılyıldız
- İskoçya: Celtic
- Belarus: BATE Borisov
- Kazakistan: Astana
- Norveç: Rosenborg
- Slovenya: Maribor
- Slovakya: Slovan Bratislava
- Moldova: Sheriff Tiraspol
- Arnavutluk: FK Partizani
- İzlanda: Valur
- Macaristan: Ferencvaros
- Kuzey Makedonya: Shkendija
- Finlandiya: HJK
- İrlanda Cumhuriyeti: Dundalk
- Bosna Hersek: FK Saraybosna
- Letonya: Riga FC
- Estonya: Nomme Kalju
- Litvanya: FK Sūduva
- Karadağ: FK Sutjeska Nikšić
- Gürcistan: Saburtalo Tiflis
- Ermenistan: Belli değil
- Malta: Valletta
- Lüksemburg: F91 Dudelange
- Kuzey İrlanda: Linfield
- Galler: The New Saints
- Faroe Adaları: HB Torshavn
- Cebelitarık: Lincoln Red Imps
- Andorra: Lincoln Red Imps
- San Marino: Belli değil
- Kosova: Feronikeli
(SPOR SERVİSİ)
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