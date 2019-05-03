Eski kayyum, belediyenin “borç bilgilendirme” pankartını indirtti

Bulanık Belediyesi’ne asılan “borç bilgilendirme” pankartı, 31 Mart seçimleri öncesi belediyede kayyum olarak görev yapan Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın talimatıyla polisler tarafından indirildi. Pankartta Bulanık Belediyesi Eş Başkanlarının, belediyeyi 172 milyon 498 bin 772 TL borçla devraldıkları aktarılıyordu.

Mezopotamya Ajansının aktardığına göre Bulanık Belediyesi’ne dün asılan “borç bilgilendirme” pankartı, 31 Mart öncesi kayyum olarak görev Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın talimatıyla polisler tarafından indirildi.

Pankartın indirilmesi üzerine belediye yönetimi şu şekilde tutanak tuttu:

“Bulanık Belediyesi Başkanlığı binasına 02.05.2019 tarihinde asılmış olan belediyeye ait borç listesi yasa dışı olduğu gerekçeyle Bulanık Kaymakamlığının talimatıyla Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 02.05.2019 tarihinde saat 17.35'te sökülerek yerinden aldırılmıştır.”

Belediyemize ait 2018-2019 gelir gider tablosu halkımızla paylaşıldı https://t.co/v2zT8XZXDc pic.twitter.com/AtChkShzwP — BULANIK BELEDİYESİ (@bulanikbel) 2 Mayıs 2019

Bulanık Belediyesi Eş Başkanları Eylem Saruca ve Adnan Topçu, belediyeyi 172 milyon 498 bin 772 TL borçla devraldıklarını açıklamıştı.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU "BAŞARI BELGESİ" VERMİŞTİ

Fotoğraf: @haciarslanuzan/Twitter

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyeyi 172 milyon 498 bin 772 TL borçla devreden Kaymakam Hacı Arslan Uzan'a kayyum olarak yürüttüğü faaliyetler nedeniyle "başarı belgesi" vermişti.

Belgede "İlçenizde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığınız tarihten itibaren mahalli müşterek hizmetlerin yürütülmesi, sosyal-kültürel kalkınma ve altyapı hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması yoluyla milletimizin birlik ve beraberliğine, refah ve huzuruna yapmış olduğunuz katkılar ile terörizmle mücadelede göstermiş olduğunuz üstün gayret ve hizmetlerinizden dolayı sizi başarı belgesi ile ödüllendiriyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum" ifadeleri yer alıyordu.

Dün şahsım adına son derece onur verici bir belge teslim aldım. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU'ya göstermiş olduğu nezaket ve incelik için teşekkür eder, saygı ve hürmetlerimi sunarım.++ pic.twitter.com/8VWU1Up0Fi — Dr. Hacı Arslan UZAN (@haciarslanuzan) 17 Nisan 2019

(HABER MERKEZİ)

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